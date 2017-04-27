СБУ завершила обшук у Старикової



Фото umoloda.kiev.ua Фото umoloda.kiev.ua

Станом на 18:00 СБУ завершила обшуки у кабінеті голови Київської облради Ганни Старикової.

Про це "Українській правді. Київ" повідомило джерело у Київській обласній державній адміністрації.

"СБУ пішла. Вилучили документи по 18 проекту рішення у порядку денному. Зокрема, вилучили протоколи голосувань і протоколи профільних комісій, які готували це рішення до розгляду", - сказав співрозмовник.

Старикова на дзвінки не відповідає. Але на смс відповіла, що почувається "не дуже" і що СБУ "шукала документи, які є у публічному доступі".

Як відомо, по обіді 278 квітня 27 квітня Прокуратура спільно з СБУ затримали на хабарі у 10 тисяч доларів депутата Київської обласної ради, голову постійної комісії з питань екології Максима Запаскіна.

Станом на 16:40 Служба безпеки України прийшла з обшуками у кабінет голови Київської облради Ганни Старикової.

Голова регламентної комісії облради Роман Титикало пояснив, що обшуки у Старикової пов’язані з затриманням хабарника.

Стариковій під час обшуку стало зле, викликали швидку.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"