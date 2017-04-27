СБУ ПРОВОДИТЬ ОБШУКИ У ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛРАДИ. Доповнюється

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27.04.2017  17:02


Фото igate.com.ua

Станом на 16:40 Служба безпеки України проводить обшуки у кабінеті голови Київської облради Ганни Старикової.

Про це "Українській правді. Київ" повідомило джерело у Київській обласній державній адміністрації.  

"Ганна Старикова закрилася у кабінеті, усіх видворили з приймальні. Близько 15 депутатів від "Батьківщини" намагалися прорватися до Старикової в кабінет. Але їх туди не пропускає СБУ. Бо там обшуки", - сказав співрозмовник.

Він додав, що причина у зв’язку проводяться обшуки наразі достеменно невідома, але пов’язана з діяльністю облради.    

"Українська правда. Київ„ намагалася отримати коментар Старикової, але її телефон нині вимкнутий. 

"Працюють СБУшники, в коридорі потасовка. Причини не знаю. Але Старикова сьогодні на засіданні мала звітувати про рік роботи ради. Цього дня журналістів – ні від Чесно", ні іншу пресу – не пустили до зали. Навіть поліцію викликали", - сказала журналіст руху "Чесно" Ірина Федорів.

Голова регламентної комісії облради Роман Титикало пояснив, що обшуки у Старикової пов’язані з затриманням хабарника.

"Обшук проходить у зв’язку з затриманням Максима Запаскіна. СБУ шукає рішення і документи, пов’язані з цими речами – з наданням дозволу на користування надрами за хабар", - сказав Титикало.  

Він додав, що Стариковій стало зле.

"Була потасовка, силовим чином СБУ гамалася птрпити у кабінет, виламала двері, обшукали, Ганну Вікторівну хватали за руки, їй стало зле, наразі швидка надає їй допомогу",  - сказав Титикало. 

Він додав, що Старикова перебуває у кабінеті, обшуки станом на 17:15 тривають. 

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"  
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