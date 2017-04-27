Депутата Київської облради від "Свободи" затримали за хабар



Фото з сайту zapaskin.org Фото з сайту zapaskin.org

27 квітня Прокуратура спільно з СБУ затримали на хабарі у 10 тисяч доларів депутата Київської обласної ради, голову постійної комісії з питань екології Максима Запаскіна.

Про це повідомляє прокуратура Києва у facebook.

Таку суму депутат вимагав від директора одного з підприємств Київщини за погодження очолюваною ним комісією проекту рішення Київоблради щодо надання підприємству дозволу на користування надрами, а також за вжиття заходів щодо прийняття цього рішення на сесії облради.

Зловмисника затримали після отримання ним другої частини неправомірної вигоди у сумі 6000 доларів та прийняття облрадою обіцяного рішення.

На даний час в приміщенні Київської обласної ради та за місцем проживання фігуранта проводяться обшуки.

Слідчі дії тривають.

Те, що затримали саме Максима Запаскіна, "Українській правді. Київ" підтвердило джерело у КОДА.

Запаскін Максим Романович є депутатом Київської обласної ради від ВО "Свобода".