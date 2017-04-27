Депутата Київської облради від "Свободи" затримали за хабар

27 квітня Прокуратура спільно з СБУ затримали на хабарі у 10 тисяч доларів депутата Київської обласної ради, голову постійної комісії з питань екології Максима Запаскіна.
Про це повідомляє прокуратура Києва у facebook.
Таку суму депутат вимагав від директора одного з підприємств Київщини за погодження очолюваною ним комісією проекту рішення Київоблради щодо надання підприємству дозволу на користування надрами, а також за вжиття заходів щодо прийняття цього рішення на сесії облради.
Зловмисника затримали після отримання ним другої частини неправомірної вигоди у сумі 6000 доларів та прийняття облрадою обіцяного рішення.
На даний час в приміщенні Київської обласної ради та за місцем проживання фігуранта проводяться обшуки.
Слідчі дії тривають.
Те, що затримали саме Максима Запаскіна, "Українській правді. Київ" підтвердило джерело у КОДА.
Запаскін Максим Романович є депутатом Київської обласної ради від ВО "Свобода".
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко