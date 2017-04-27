Київ має 4 варіанти подолання черг у дитячі садки

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27.04.2017  13:05


Фото budz.com.ua

Київська адміністрація розглядає 4 варіанти вирішення проблеми з великою чергою до дитячих садків.

Про це у колонці для "Української правди. Київ" повідомив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

"Сьогодні черга у дошкільні заклади складає близько 11 тисяч дітей, які потребують першочергового зарахування. Щоб вирішити проблему, нам треба відкрити більше 100 дошкільних закладів на 200 місць кожен. Або ж знайти інші варіанти", - написав чиновник.

Серед них розглядають можливість матеріального заохочення забудовників.

"Влада міста домовляється з будівельниками, що платитиме їм упродовж 5 років за кожне місце у дитсадку, який буде збудований, по 12 тисяч гривень із міського бюджету (сума, яку сьогодні витрачають на утримання 1 дитини у дитсадку на рік – ред.), натомість садочки мають з’явитися за кошт будівельників", - пояснив Пліс.

Також серед варіантів – дотування будівництва приватних садків, які натомість знизять тарифи на свої послуги з утримання малюків.

Крім того, міська влада розглядає можливість надання адресної допомоги людям, які водитимуть дітей у приватні дитсадки. Передбачається, що гроші отримуватимуть не люди, а дошкільні установи, які частково покриють витрати батьків.

"І четвертий варіант: чому б не виплачувати ці кошти батькам, які не претендуватимуть на місце у муніципальному дитячому садочку, а будуть виховувати дітей вдома? Тобто вони можуть використовувати їх за власним бажанням, але не через влаштування у комунальному дошкільному закладі", - написав Пліс.

Він наголосив, що всі перераховані способи є перспективними. Щодо останнього варіанту, то у випадку його підтримки громадянами, місто шукатиме можливість збільшити суму виплат родинам, які виховуватимуть дошкільнят вдома.

Як відомо, наповненість дитячих садків Києва сьогодні становить 123%.
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