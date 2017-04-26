Чиновника прикордонної служби затримали за хабар

У Києві співробітники СБУ затримали на хабарі начальника одного з відділів управління Держприкордонслужби у Житомирській області.
Про це повідомляє прес-служба відомства у facebook.
Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав 530тисяч гривень від підприємця, який у рамках діючого контракту виконував роботи з будівництва об’єкту.
У таку суму посадовець оцінив штучне нерозірвання договору та підписання акту прийому-передачі виконаних робіт.
Оперативники спецслужби задокументували передачу зловмиснику першої частини хабара у розмірі 200 тисяч гривень.
|Фото СБУ
Чиновника затримали в Києві у власному авто під час отримання решти суми.
Відкрито кримінальне провадження.
Тривають невідкладні слідчі дії, зокрема, обшуки у можливих спільників затриманого.
|26.04.2017, 12:18
Христина Морозова
|21.04.2017, 15:25
Вадим Васильчук