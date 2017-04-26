Чиновника прикордонної служби затримали за хабар



Фото СБУ Фото СБУ

У Києві співробітники СБУ затримали на хабарі начальника одного з відділів управління Держприкордонслужби у Житомирській області.

Про це повідомляє прес-служба відомства у facebook.

Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав 530тисяч гривень від підприємця, який у рамках діючого контракту виконував роботи з будівництва об’єкту.

У таку суму посадовець оцінив штучне нерозірвання договору та підписання акту прийому-передачі виконаних робіт.

Оперативники спецслужби задокументували передачу зловмиснику першої частини хабара у розмірі 200 тисяч гривень.

Фото СБУ

Чиновника затримали в Києві у власному авто під час отримання решти суми.

Відкрито кримінальне провадження.

Тривають невідкладні слідчі дії, зокрема, обшуки у можливих спільників затриманого.