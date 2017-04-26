У Києві хочуть збудувати 5 центрів переробки сміття

Версія для друку     Додати коментар -
26.04.2017  16:09


Фото jak-zarobyty.pp.ua

Київська адміністрація пропонує збудувати в Києві п’ять нових центрів поводження з твердими побутовими відходами.

Про це йдеться у Концепції розвитку сфери поводження з побутовими відходами в місті Києві, повідомляє сайт міської влади.

Нині міська влада вже визначила 5 локацій, що можуть стати потенційними майданчикам для будівництва центрів переробки.

Це ділянки біля заводу "Енергія", біля ТЕЦ 6, біля полігону № 1, дві ділянки на Київщині – в північно-західному напрямку та на півдні області.

Відзначається, що основними завданнями центрів стане сортування сміття на: ресурсоцінні компоненти (пластик, папір, скло, залізо тощо), біомасу та те, що може використовуватися як альтернативне паливо. На самих заводах спалення відходів не передбачене.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, Київ, планує зменшувати кількість сміття, що захоронюється, та збільшити штрафи за самовільне скидання сміття мінімум у 10 разів (зараз штраф сягає 1700 гривень).

"Щороку в столиці утворюється понад 1,2 мільйонів тонн твердих побутових відходів, і лише 11% сортуються та направляються на переробку. Близько 22% спалюється на заводі "Енергія". Все інше – йде на захоронення на полігони. Ми орієнтуємося максимально переробляти сміття", - сказав Пантелеєв.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.