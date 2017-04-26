У Києві хочуть збудувати 5 центрів переробки сміття



Фото jak-zarobyty.pp.ua Фото jak-zarobyty.pp.ua

Київська адміністрація пропонує збудувати в Києві п’ять нових центрів поводження з твердими побутовими відходами.

Про це йдеться у Концепції розвитку сфери поводження з побутовими відходами в місті Києві, повідомляє сайт міської влади.

Нині міська влада вже визначила 5 локацій, що можуть стати потенційними майданчикам для будівництва центрів переробки.

Це ділянки біля заводу "Енергія", біля ТЕЦ 6, біля полігону № 1, дві ділянки на Київщині – в північно-західному напрямку та на півдні області.

Відзначається, що основними завданнями центрів стане сортування сміття на: ресурсоцінні компоненти (пластик, папір, скло, залізо тощо), біомасу та те, що може використовуватися як альтернативне паливо. На самих заводах спалення відходів не передбачене.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, Київ, планує зменшувати кількість сміття, що захоронюється, та збільшити штрафи за самовільне скидання сміття мінімум у 10 разів (зараз штраф сягає 1700 гривень).

"Щороку в столиці утворюється понад 1,2 мільйонів тонн твердих побутових відходів, і лише 11% сортуються та направляються на переробку. Близько 22% спалюється на заводі "Енергія". Все інше – йде на захоронення на полігони. Ми орієнтуємося максимально переробляти сміття", - сказав Пантелеєв.