Суд постановив стягнути з метрополітену 2 мільярди за вагони 2009 року

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25.04.2017  19:09


Фото УП. Київ

Вищий господарський суд зобов'язав Київський метрополітен сплатити 1 мільярд 924 мільйони гривень ТОВ "Укррослізинг" за поставлені 100 вагонів метро.

Про це у facebook написав нардеп Юрій Левченко.

Таке рішення суд виніс 25 квітня.

"Ця сума складається з 478 мільйонів основного боргу, 255 мільйонів штрафів та 1 мільярда 191 мільйона – коефіцієнт коригування згідно змін у валютному курсі. Після судового засідання представник метрополітену прямо зазначив, що київське метро може зупинитися вже завтра", - написав він.

Левченко нагадав, що рахунки метрополітену арештовані, а виконавча служба вже виконує рішення апеляційної інстанції. 

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Він наголосив, що починаючи з 2014 року, київська влада мала всі можливості переглянути умови договору в частині відміни коригування на коливання курсу долара, проте жодних звернень до суду з цього приводу не було. 

"До речі, в судах Київська влада не погоджувалась сплачувати виключно коригування на коливання курсу долара (найбільша частина боргу), хоча готова була сплачувати як основний борг, так і штрафні санкції. Тобто попри крики про "агентів Кремля", Кличко готовий сплатити цим "агентам" 800 мільйонів гривень", - написав Левченко.

Він додав, що готує звернення до прокуратури з вимогою "негайно порушити на мера справу за частиною другою ст. 367 Кримінального Кодексу через сотні мільйонів, що мають піти з бюджету Києва внаслідок службової недбалості Кличка".
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