Річковий трамвай запрацює у перших числах травня



Фото прес-служби мера Фото прес-служби мера

Річковий трамвай розпочне роботу на початку травня. Він сполучатиме правий і лівий береги столиці, а також Київ з іншими містами.

Про це під час інспекції реконструкції Поштової площі 25 квітня заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

Наразі один з цих річкових трамваїв уже відремонтований, у перших числах травня він курсуватиме між Поштовою площею і набережною біля МВЦ.

"Сподіваюся, що річковий трамвай працюватиме у Києві не тільки під час Євробачення. Ми плануємо, що він курсуватиме не тільки в межах столиці, а й сполучатиме Київ з іншими містами, зокрема, з Каневом", - сказав Кличко.

"До пісенного конкурсу ми запустимо 7 річкових трамваїв, а якщо навантаження буде великим – додамо ще 3", - відзначив мер.

Він також наголосив, що незабаром відкриють реконструйовану Поштову площу.