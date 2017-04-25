Річковий трамвай запрацює у перших числах травня

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25.04.2017  17:43


Фото прес-служби мера

Річковий трамвай розпочне роботу на початку травня. Він сполучатиме правий і лівий береги столиці, а також Київ з іншими містами.

Про це під час інспекції реконструкції Поштової площі 25 квітня заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

Наразі один з цих річкових трамваїв уже відремонтований, у перших числах травня він курсуватиме між Поштовою площею і набережною біля МВЦ.

"Сподіваюся, що річковий трамвай працюватиме у Києві не тільки під час Євробачення. Ми плануємо, що він курсуватиме не тільки в межах столиці, а й сполучатиме Київ з іншими містами, зокрема, з Каневом", - сказав Кличко.

"До пісенного конкурсу ми запустимо 7 річкових трамваїв, а якщо навантаження буде великим – додамо ще 3", - відзначив мер.

Він також наголосив, що незабаром відкриють реконструйовану Поштову площу.
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Річковий трамвай запрацює у перших числах травня
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