Річковий трамвай запрацює у перших числах травня

Річковий трамвай розпочне роботу на початку травня. Він сполучатиме правий і лівий береги столиці, а також Київ з іншими містами.
Про це під час інспекції реконструкції Поштової площі 25 квітня заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.
Наразі один з цих річкових трамваїв уже відремонтований, у перших числах травня він курсуватиме між Поштовою площею і набережною біля МВЦ.
"Сподіваюся, що річковий трамвай працюватиме у Києві не тільки під час Євробачення. Ми плануємо, що він курсуватиме не тільки в межах столиці, а й сполучатиме Київ з іншими містами, зокрема, з Каневом", - сказав Кличко.
"До пісенного конкурсу ми запустимо 7 річкових трамваїв, а якщо навантаження буде великим – додамо ще 3", - відзначив мер.
Він також наголосив, що незабаром відкриють реконструйовану Поштову площу.
|21.04.2017, 15:25
Вадим Васильчук
|13.04.2017, 12:25
Ольга Балицька