Майже тисяча будинків у Києві залишились без гарячої води

ПАТ "Київенерго" відновило гідравлічні випробування тепломереж, які призупиняли через похолодання. У зв’язку з цим мешканці 928 житлових будинків залишились без гарячої води.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"З 24 квітня гідровипробування проводяться у Святошинському, Оболонському, Голосіївському, Подільському та Солом’янському районах столиці", - йдеться в повідомленні.
З 24 квітня по 8 травня без гарячої води залишаться жителі 299 будинків, а також 11 лікувальних закладів, 15 дитсадків, 13 шкіл та 85 відомств у Святошинському районі; 80 житлових будинків, 2 лікувальних закладів, 6 дитсадків, 4 шкіл та 22 відомств в Оболонському районі; 5 житлових будинків та 4 відомств у Подільському районі; 29 житлових будинків, 3 дитсадків, 2 шкіл, 6 відомств у Голосіївському.
З 25 квітня по 8 травня випробування тепломереж проводитимуться від районної котельні "Микольська Борщагівка".
На цей період гаряче водопостачання буде тимчасово припинено для 511 житлових будинків, 6 лікувальних закладів, 35 дитячих садків, 22 шкіл, 140 відомств у Святошинському районі; 4 житлових будинків та 4 відомств у Солом'янському районі.
Дізнатися терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній вулиці міста можна на сайті "Київенерго".
Як відомо, гідравлічні випробування у Києві розпочалися 10 квітня.
У зв’язку з похолоданням столична влада доручила відновити постачання гарячої води, а графік випробувань мереж змістити на один тиждень.
|21.04.2017, 15:25
Вадим Васильчук
|13.04.2017, 12:25
Ольга Балицька