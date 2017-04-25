У Києві через Євробачення обмежать рух

Версія для друку     Додати коментар -
25.04.2017  09:46


Фото cocomedica.jp

На вулицях Хрещатик і Прорізній з 25 квітня по 18 травня обмежать рух у зв'язку з організацією й проведенням заходів до "Євробачення-2017".

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації. 

Окрім того, буде внесено такі зміни в організацію дорожнього руху:

Із 24:00 25 квітня до 24:00 18 травня буде заборонено рух пішоходів на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної нижньою частиною тротуару на непарній стороні вулиці Хрещатик).

Із 24:00 25 квітня до 24:00 18 травня обмежать рух транспортних засобів у обох напрямках на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської) і на вулиці Прорізній (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик).

Також з 24:00 30 квітня до 23:00 14 травня обмежать рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях Микільсько-Слобідській у обох напрямках (від вулиці Панельної до вулиці Митрополита Андрея Шептицького) та Митрополита Андрея Шептицького (від вулиці Микільсько-Слобідської до вулиці Раїси Окіпної).

Із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня обмежать рух транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках на вулицях Інститутській (від вулиці Ольгинської до провулку Кріпосного), Садовій (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського), Липській (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського) та Шовковичній (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського).

7 травня з 13:00 до 24:00 буде обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Європейської площі до Паркової дороги).

Також буде тимчасово заборонено рух транспортних засобів та обмежено рух пішоходів у обох напрямках із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня на вулиці Грушевського (від Паркової дороги до вулиці Івана Мазепи).

7 травня з 13:00 до 24:00 обмежать рух транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках на Парковій дорозі (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного) та на Петрівській алеї (від Європейської площі до Паркової дороги).

На час проведення заходів у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить зазначеними вулицями, буде внесено зміни.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.