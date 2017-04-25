У Києві через Євробачення обмежать рух

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25.04.2017  09:46


Фото cocomedica.jp

На вулицях Хрещатик і Прорізній з 25 квітня по 18 травня обмежать рух у зв'язку з організацією й проведенням заходів до "Євробачення-2017".

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації. 

Окрім того, буде внесено такі зміни в організацію дорожнього руху:

Із 24:00 25 квітня до 24:00 18 травня буде заборонено рух пішоходів на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної нижньою частиною тротуару на непарній стороні вулиці Хрещатик).

Із 24:00 25 квітня до 24:00 18 травня обмежать рух транспортних засобів у обох напрямках на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської) і на вулиці Прорізній (від вулиці Пушкінської до вулиці Хрещатик).

Також з 24:00 30 квітня до 23:00 14 травня обмежать рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях Микільсько-Слобідській у обох напрямках (від вулиці Панельної до вулиці Митрополита Андрея Шептицького) та Митрополита Андрея Шептицького (від вулиці Микільсько-Слобідської до вулиці Раїси Окіпної).

Із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня обмежать рух транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках на вулицях Інститутській (від вулиці Ольгинської до провулку Кріпосного), Садовій (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського), Липській (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського) та Шовковичній (від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського).

7 травня з 13:00 до 24:00 буде обмежено рух транспортних засобів у обох напрямках на вулиці Михайла Грушевського (від Європейської площі до Паркової дороги).

Також буде тимчасово заборонено рух транспортних засобів та обмежено рух пішоходів у обох напрямках із 24:00 6 травня до 24:00 7 травня на вулиці Грушевського (від Паркової дороги до вулиці Івана Мазепи).

7 травня з 13:00 до 24:00 обмежать рух транспортних засобів і пішоходів у обох напрямках на Парковій дорозі (від Петрівської алеї до площі Андрія Первозванного) та на Петрівській алеї (від Європейської площі до Паркової дороги).

На час проведення заходів у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить зазначеними вулицями, буде внесено зміни.
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