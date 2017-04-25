Експертизи щодо Театру на Подолі будуть готові за 1-2 тижні



Фото Sergey Protopopov з facebook Фото Sergey Protopopov з facebook

Дві експертизи щодо законності Театру на Подолі будуть готові до середини травня.

Про це на брифінгу заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

"Станом на сьогодні експертизи знаходяться у процесі. Сподіваюсь, за тиждень, можливо, за 2 ми будемо мати на руках висновки цих експертиз і тоді будемо розуміти, що нам робити далі", - сказав він.

За словами, чиновника, ТОВ "Укрекспертиза в будівництві" погодилася зробити одну експертизу за 1 гривою.

При цьому за словами Бондаренка, на робочій групі домовились не обговорювати зовнішній вигляд театру, "бо ніколи не дійдемо до спільного знаменника".

"Розробляти альтернативний проект може, хто завгодно. У нас демократична країна. Але жодних альтернативних проектів поки робоча група не розглядала", - сказав Бондаренко.

Як відомо, 7 квітня після першого засідання робочої групи щодо "чорного театру" керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко заявив, що рішення щодо подальшої долі Театру на Подолі може бути напрацьоване за 2 місяці.

На наступному засіданні, робоча група прийняла рішення, що будівля Театру на Подолі мусить пройти 2 експертизи – містобудівний аналіз (що можна було б побудувати на вказаній земельній ділянці) та експертиза проектних рішень (комплексна експертиза законності забудови).

20 квітня стало відомо, що архітектор Герман Волга разом з іншими архітекторами-киянами розробив альтернативний проект будівлі Театру на Подолі.

Як відомо, восени 2016 року киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру, зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Кондитерська корпорація "Рошен" виділила 165 мільйонів гривень на реконструкцію Київського драматичного театру на Андріївському узвозі.

29 листопада 2016 року фасад нової будівлі театру відкрили.

Архітектор нової будівлі київського академічного театру на Подолі Олег Дроздов стверджує, що не отримував конструктивних пропозицій щодо змін у фасаді театру.

Водночас головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що щодо нової будівлі театру будуть громадські обговорення.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі, театр на Подолі не буде зданий в експлуатацію.

У грудні столична влада пообіцяла провести незалежну технічну експертизу щодо можливих порушень містобудівного, пам’яткоохоронного законодавства, авторських прав при реконструкції будівлі Театру на Подолі до квітня 2017 року.

27 грудня відбулося перше публічне обговорення Театру на Подолі.

28 грудня 2016 року петиція на сайті Київради з вимогою демонтувати фасад нової будівлі Театру на Подолі набрала необхідні для розгляду 10 тисяч голосів.

29 грудня 2016 року Київрада повідомила, що прийняла до розгляду петицію щодо знесення нового фасаду театру на Андріївському узвозі.

У березні при Департаменті містобудування та архітектури КМДА створили робочу групу, яка займеться врегулюванням ситуації довкола Театру на Подолі.

9 квітня довкола скандального Театру на Подолі прибрали будівельний паркан.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ