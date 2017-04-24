Директора інституту психології затримали за хабар

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24.04.2017  19:22


Фото Прокуратури

У Києві на хабарі затримали директора інституту психології імені Г.С. Костюка.

Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook.

Зловмисник вимагав і отримав 5 тисяч доларів хабара від громадянки за сприяння у зарахуванні на роботу до лабораторії консультативної психології та психіатрії Інституту з можливістю одночасно навчатись в даному Інституті для отримання кваліфікаційного рівня "магістр".

Зловмисника затримали на "гарячому" після одержання ним обумовлених коштів.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) триває, проводяться першочергові слідчі дії.

Згідно з сайтом інституту, його директором є Сергій Максименко. 
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