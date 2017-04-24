У Києві багатодітному батьку дали понад 2 роки в’язниці за крадіжку шоколадок. Доповнено

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24.04.2017  13:56


Фото roshen-zakarpattya.com

Печерський районний суд Києва засудив батька чотирьох дітей до 2 років 4 місяців позбавлення волі за крадіжку 20 шоколадок Roshen з магазину.

Про це йдеться у рішенні суду від 12 квітня.

Засудженим виявився уродженець с. Капітанівка Києво-Святошинського району, батько 4-х малолітніх дітей, який раніше вже притягувався до відповідальності за крадіжку.

Відповідно до матеріалів справи, вранці 6 червня 2016 року чоловік намагався викрасти з магазину "Сільпо" у ТРЦ "Гулівер" 20 плиток темно-молочного шоколаду "Roshen "Чайка"", загальною вартістю 238 гривень 17 копійок, але був затриманий охоронцем магазину.

Чоловік визнав свою вину, заявив, що щиро розкаюється у скоєному і просив його суворо не карати.

Суд кваліфікував його дії як "закінчений замах на крадіжку, що вчинений повторно" і засудив до позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців.

У суді наголосили, що злочин було вчинено обвинуваченим в період іспитового строку.

"Суд вважає неможливим виправлення (обвинуваченого – ред.) без ізоляції від суспільства, та вважає, що покаранням, необхідним для виправлення обвинуваченого, попередження вчинення ним нових злочинів, буде покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців", - йдеться в рішенні суду.

Також суд встановив, що на час розгляду даної справи чоловік був засуджений вироком Солом'янського районного суду Києва від 17 лютого 2017 року за ч. 2 ст. 185 КК України (ткрадіжка солодощів на 1 тисячу 893,58 гривні - ред.) до покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки.  

"На підставі ст. 71 КК України до призначеного покарання частково приєднано невідбуте покарання, призначене за вироком Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 25 листопада 2014 року і остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки 3 місяці", - йдеться в рішенні.

Наголошується, що при визначенні остаточного покарання суд застосував принцип часткового складання покарань. Таким чином, чоловіка засудили до 2 років і 4 місяців позбавленні волі. 

Українська правда. Київ 
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