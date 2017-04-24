У Києві багатодітному батьку дали понад 2 роки в’язниці за крадіжку шоколадок

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24.04.2017  13:56


Фото roshen-zakarpattya.com

Печерський районний суд Києва засудив батька чотирьох дітей до 2 років 4 місяців позбавлення волі за крадіжку 20 шоколадок Roshen з магазину.

Про це йдеться у рішенні суду від 12 квітня.

Засудженим виявився уродженець с. Капітанівка Києво-Святошинського району, батько 4-х малолітніх дітей, який раніше вже притягувався до відповідальності за крадіжку.

Відповідно до матеріалів справи, вранці 6 червня 2016 року чоловік намагався викрасти з магазину "Сільпо" у ТРЦ "Гулівер" 20 плиток темно-молочного шоколаду "Roshen "Чайка"", загальною вартістю 238 гривень 17 копійок, але був затриманий охоронцем магазину.

Чоловік визнав свою вину, заявив, що щиро розкаюється у скоєному і просив його суворо не карати.

Суд кваліфікував його дії як "закінчений замах на крадіжку, що вчинений повторно" і засудив до позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців.

До призначеного покарання суд частково приєднав невідбуте покарання, призначене за вироком Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 25 листопада 2014 року і остаточно призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки 4 місяці.

Українська правда. Київ 
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Коментарі - 3
slava_i _ 24.04.2017 14:45
просто треба красти на 20 шоколадок
а хоча б 20 мільйонів, тоді ніхто не посадить
а як не можеш багато вкрасти, то й не берись
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valerij _ 24.04.2017 14:28
Страна где у руля власть бандитов. Суды, прокуратура, полиция органы власти и управления захвачены бандитами и подонками. В Украине власть врагов народа. Сначала народ обворовали, забрали право работать, теперь планомерно уничтожают. В аду сгорите подонки, по бойтесь бога, что вы творите.
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TikiTak _ 24.04.2017 14:21
закони існують тільки для бідних
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