Невідомі кинули димову шашку біля посольства Литви – поліція

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24.04.2017  11:24


Фото google.maps

Близько півночі 23 квітня невідомі кинули димову шашку біля посольства Литовської Республіки у Печерському районі Києва. Розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Києва.

"Вчора о 00:45 до чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Буслівській невідомі особи кинули на дорогу біля посольства димову шашку. На місце події негайно виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.  

Біля паркану за 20 метрів від входу у дипломатичне представництво правоохоронці виявили рештки використаної димової гранати "РГД-2ч".

Разом з тим при огляді прилеглої території, на пустирі знайшли порожній корпус гранати "Ф-1". Усі ці предмети вилучили для проведення експертизи.

Відомості про подію належним чином зареєстровані до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення зловмисників.
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