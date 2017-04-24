Невідомі кинули димову шашку біля посольства Литви – поліція

Близько півночі 23 квітня невідомі кинули димову шашку біля посольства Литовської Республіки у Печерському районі Києва. Розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Києва.
"Вчора о 00:45 до чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Буслівській невідомі особи кинули на дорогу біля посольства димову шашку. На місце події негайно виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.
Біля паркану за 20 метрів від входу у дипломатичне представництво правоохоронці виявили рештки використаної димової гранати "РГД-2ч".
Разом з тим при огляді прилеглої території, на пустирі знайшли порожній корпус гранати "Ф-1". Усі ці предмети вилучили для проведення експертизи.
Відомості про подію належним чином зареєстровані до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення зловмисників.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко