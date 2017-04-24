До Києва йде потепління



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З 25 квітня у столиці очікується потепління, температура повітря у найближчі дні підвищиться до 22°С.

Про це повідомляє сайт Укргідрометцентру.

Так, 25 квітня вночі очікується до -2 °С, вдень потеплішає до +15...17°С, хмарно з проясненням без опадів.

26 квітня стовпчик термометра підніметься до +5..7°С вночі і до +20...22°С вдень, хмарно з проясненням, невеликий дощ.

27 та 28 квітня без опадів, вночі +7..9°С, вдень +20...22°С.