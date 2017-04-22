Скандальна забудова Сінного ринку не має необхідних документів – ЗМІ



Фото "Сегодня" Фото "Сегодня"

Скандальне будівництво на місці Сінного ринку не має усіх необхідних документів, а активістам, які намагаються довести його незаконність, погрожують.

Про це пише "Сегодня".

За словами активістів, будівництво "Ярославового граду" на місці Сінного ринку потрібно зупинити, адже повного комплекту дозвільних документів у забудовника немає.

Зокрема, у забудовника відсутні "Містобудівні умови та обмеження", на підставі яких видається дозвіл на будівництво, на три ділянки забудови.

"Суть проблеми з ділянками в тому, що "Містобудівні умови та обмеження" – один з ключових документів, необхідних для отримання дозволу на будівництво, були видані КМДА у 2013 році на одну ділянку (кадастровий номер 8000000000:88:174:0084). А в 2014 році ця ділянка була розділена на три частини, кожна з трьох частин отримала окремий кадастровий номер, а стара єдина ділянка була виведена з обігу і фактично перестала існувати", - розповіла активіст Юлія Нікітіна.

Вона пояснила, що таким чином, у правовому полі з'явилися три абсолютно нові ділянки землі, без всіх арештів, зобов'язань і обтяжень, які "висіли" на старій ділянці.

"На щастя для Києва, крім обтяжень старої ділянки, забудовник таким чином позбувся і від усіх дозволів, виданих на неї. "Містобудівні умови та обмеження" видаються на земельну ділянку, а не просто на будівельний об'єкт – і на ті три нових ділянки, на яких зараз йде будівництво, цей документ ніколи КМДА не видавався", – наголосила Нікітіна.

Після низки акцій протесту і звернень мер Києва Віталій Кличко доручив Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції терміново провести виїзну перевірку відповідності документів за місцем будівництва.

Ще одним каменем спотикання в цій історії стало історико-містобудівне обґрунтування (ІМО), видане Міністерством культури, яке покликане визначити концепцію обліку пам'яток архітектури, об'єктів культурної спадщини та традиційного характеру місцевості при проектуванні будинків і споруд.

У даному питанні це важливо, адже навколо території колишнього Сінного ринку розташовані 9 пам'яток місцевого значення та 28 об'єктів культурної спадщини. На деяких з цих будівель вже з'явилися тріщини.

У забудовника території Сінного ринку такий документ є – в червні 2016 року висновок підписала заступник міністра культури Тамара Мазур, дозволивши зведення ЖК поруч зі старими невисокими будинками.

"Історико-містобудівне обґрунтування Мінкульту – найбільш обурлива і образлива для киян частина цієї історії, тому що на відміну від КМДА, документи щодо Сінного підписувалися Мінкультом вже після зміни влади, в 2016 році. Сама по собі система видачі ІМО – по суті пекельно корупційна, оскільки з 2011 року Мінкульт наділений правом в кожному окремому випадку довільно вирішувати, скільки поверхів можна будувати в історичному центрі будь-якого міста в країні", – розповіла Нікітіна.

На Сінному Мазур підписала дозвіл на 14 будівель.

Проект забудови

Активісти вимагають знизити висотність будівель ЖК на Сінному до 27 метрів.

Забудовник наголошує, що ні про яке зниження не може бути й мови.

Поки перевірка документів забудовника ДАБКом триває, активісти, що виступають за законність і безпеку для Києва забудови Сінного, піддаються тиску і погрозам.

Зокрема, раніше під будинком депутата Київради Ольги Балицької, яка займається юридичною частиною цього питання, невідомі влаштували символічну "похоронну" церемонію.

"Інших безпосередньо поки не лякали, але натяки на тему "зупиніться, за будівництвом стоять страшні люди, їм нічого не варто вас вбити або покалічити", найпомітніші активісти протесту отримують регулярно", – розповіла Нікітіна.

Вона додала, що на музичні мітинги активістів щоразу приходять по 20-30 класичних ті тушок.

"Їхній ватажок намагається зі мною розмовляти в форматі "Юлю, як справи у вашій прекрасній сім'ї?" Адже це як би і не погроза, просто є ось такий хлопець з поламаним носом і скляним поглядом, який ходить на наші мітинги і жваво цікавиться моєю родиною", - додала Нікітіна.

За даними активістів, за забудовою Сінного стоїть колишній заступник генпрокурора Віталія Яреми Анатолій Даниленко.

Видання відзначає, що Даниленко і екс-депутат Київради Геннадій Ільїн були засновниками ТОВ "Фірма Ферро", якій і був переданий в 2004 році Сінний ринок.

Згідно з "Історико-містобудівним обґрунтуванням", підписаним заступником міністра культури Тамарою Мазур 6 червня 2016 року, загальна площа трьох ділянок складає 1, 9816 га, а загальна площа забудови – 6806 квадратних метрів. Площа всього комплексу – 113 116 квадратних метрів.

У ньому планується зведення 14 секцій висотністю 6, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 20, 22 поверхів.

Найвища точка цих будівель становить 81 метр. Житлова частина комплексу буде складатися з 80 846 квадратних метрів. У ньому буде розташована 861 квартира – 408 однокімнатних, 264 двокімнатних, 189 трикімнатних.

Офісна частина, згідно з планом, буде займати 8740 квадратних метрів, а торгові площі 2800 квадратних метрів.