Поліція затримала убивць директора мережі стоматологій

Правоохоронці затримали чотирьох безпосередніх виконавців вбивства власника мережі стоматологічних клінік, яке сталося влітку минулого року в центрі Києва.
Про це "Українській правді. Київ" повідомила речник Головного управління НАцпоілцї Києва Оксана Блищик.
"28 березня затримали 4 безпосередніх виконавців убивства. А вчора затримали організатора", - скавла вона.
Затримання відбувалися на території Київ і Чернігівської області.
Усі затримані віком до 30 років. Раніше працювали в охоронних структурах
Нині вони перебувають у СІЗО.
Як відомо, 1 липня 2016 року двоє невідомих на мотоциклі обстріляли авто директора стоматологічного центру на Печерську Івана Опанасика. 48-річний чоловік отримав вогнепальні поранення грудної клітини, ніг та шиї.
Вранці 5 липня Опанасик помер у реанімації.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко