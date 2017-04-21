Поліція затримала убивць директора мережі стоматологій



Фото поліції Фото поліції

Правоохоронці затримали чотирьох безпосередніх виконавців вбивства власника мережі стоматологічних клінік, яке сталося влітку минулого року в центрі Києва.

Про це "Українській правді. Київ" повідомила речник Головного управління НАцпоілцї Києва Оксана Блищик.

"28 березня затримали 4 безпосередніх виконавців убивства. А вчора затримали організатора", - скавла вона.

Затримання відбувалися на території Київ і Чернігівської області.

Усі затримані віком до 30 років. Раніше працювали в охоронних структурах

Нині вони перебувають у СІЗО.

Як відомо, 1 липня 2016 року двоє невідомих на мотоциклі обстріляли авто директора стоматологічного центру на Печерську Івана Опанасика. 48-річний чоловік отримав вогнепальні поранення грудної клітини, ніг та шиї.

Вранці 5 липня Опанасик помер у реанімації.