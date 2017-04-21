Китайці зацікавлені будувати "Повітряний експрес" до "Борисполя"

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21.04.2017  12:06


Фото dt.ua

Китайська компанія China Railway International Group зацікавлена в будівництві рейкового сполучення Міжнародного аеропорту "Бориспіль" з Києвом.

Про це йдеться в листі компанії на ім'я першого віце-прем'єра, міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, повідомляють "Українські новини".

"Компанія зацікавлена у проекті "Повітряний експрес", що стосується будівництва швидкісної залізниці між аеропортом "Бориспіль" і Центральним залізничним вокзалом", - сказано в ньому.

Відзначається, що 24 квітня відбудеться нарада з представниками Кабінету міністрів і компанії для розробки подальшого плану дій.

Як відомо, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" вважає необхідним будівництво рейкового сполучення з Києвом з 2020 року.
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