У п’ятницю ввечері закриють 3 станції метро

КП "Київський метрополітен" обмежить вхід і вихід на 3 центральні станції 21 квітня з 19:00 до 20:00 у зв’язку з футболом.
Про це повідомляє прес-служба підприємства у facebook.
У цей час буде закрито станцію "Олімпійська" на вхід та вихід, "Палац спорту" на вихід та "Площа Льва Толстого" на вхід.
"На час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки", - йдеться в повідомленні.
Після закінчення матчу можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". У разі необхідності також будуть задіяні додаткові резервні склади.
Як відомо, 21 квітня о 20:00 на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк).
|13.04.2017, 12:25
Ольга Балицька
|10.04.2017, 15:26
Єгор Недашківський