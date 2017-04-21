У п’ятницю ввечері закриють 3 станції метро

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21.04.2017  12:51


Фото tov-tob.livejournal.com

КП "Київський метрополітен" обмежить вхід і вихід на 3 центральні станції 21 квітня з 19:00 до 20:00 у зв’язку з футболом.

Про це повідомляє прес-служба підприємства у facebook.

У цей час буде закрито станцію "Олімпійська" на вхід та вихід, "Палац спорту" на вихід та "Площа Льва Толстого" на вхід.

"На час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки", - йдеться в повідомленні.

Після закінчення матчу можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". У разі необхідності також будуть задіяні додаткові резервні склади.

Як відомо, 21 квітня о 20:00 на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк).
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