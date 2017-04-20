Ремонт доріг до Євробачення коштуватиме понад 90 мільйонів

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20.04.2017  18:26


Фото rysanovka.kiev.ua

Київ витратить 91,3 мільйона гривень на ремонт доріг до Євробачення.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на відповідь Департаменту інфраструктури КМДА на запит.

До Євробачення проведуть ремонт Каховського шляхопроводу, мосту Метро і мосту №2 через Русанівський канал.

А також виконають:

- капітальний ремонт Русанівської набережної від мосту Патона до автомобільного мосту через Русанівський канал за 2 мільйони гривень,

- капітальний ремонт вулиці Раїси Окіпної від автомобільного мосту через Русанівський канал до Лівобережної площі з транспортною розв'язкою на Лівобережній площі за 30,2 мільйона гривень,

- капітальний ремонт вулиці Митрополита Андрія Шептицького від площі Пантелеймона Куліша до транспортної розв'язки на Лівобережній площі за 48,5 мільйона гривень,

- будівництво трьох світлофорних об'єктів біля Міжнародного виставкового центру за 3,1 мільйона гривень,

- ремонт автодорожнього мосту №2 через Русанівський канал, який з'єднує Русанівську набережну з вулицею Окіпної за 502 тисячі гривень,

- ремонт асфальтобетонного покриття мосту Метро через Дніпро з фарбуванням перильної огорожі за 3,1 мільйона гривень,

- ремонт асфальтобетонного покриття мосту Метро через Дніпро з ремонтом перильної огорожі за 2 мільйони гривень,

- ремонт Каховського шляхопроводу №2 на перетині проспекту Броварського та вулиці Митрополита Шептицького за 605,4 тисяч гривень,

- ремонт Каховського шляхопроводу №1 на перетині проспекту Броварського та вулиці Є. Сверстюка за 605,4 тисячі гривень.
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Коментарі - 1
Валерий Фабрикант _ 20.04.2017 20:08
А на тому боці, гостям буде зручно... А на цьому боці, краще не ходить!
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