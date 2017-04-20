У Києві завершили будівництво головної сцени Євробачення. ФОТО

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20.04.2017  16:33


Будівництво сцени Євробачення-2017 у Міжнародному виставковому центрі повністю завершене. 20 квітня на ній стартують технічні репетиції.

По це повідомляє "UA:Перший".

"Усі будівельно-монтажні роботи для сцени завершені. Зараз ми очікуємо на реквізит від кількох країн-учасниць. Це маленькі, але надзвичайно важливі деталі і для делегацій, і власне для телевізійного шоу. Вже зовсім скоро розпочнуться репетиції зі статистами для перших трьох країн-учасниць", – сказав виконавчий продюсер Євробачення-2017 Павло Грицак.

Відзначається, що повністю готова основна сцена і сцена Б, а також усе освітлювальне, звукове та відеообладнання. На місці розташовано 20 камер.

 

За словами продюсера конкурсної частини шоу Євробачення-2017 Крістера Бйоркмана, у фіналі конкурсу виступатимуть Руслана і Джамала.

"Ми всією душею сподіваємося, що представимо такі шоу, якими пишатиметься кожен українець", – розповів Бйоркман. 

 

Як відомо, Євробачення-2017 проходитиме в Міжнародному виставковому центрі у Києві. Півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

Церемонія відкриття пісенного конкурсу відбудеться 7 травня в Конгресно-виставковому центрі "Парковий", Червона доріжка – того ж дня біля Маріїнського палацу.

Євроклуб діятиме в Парковому з 1 по 14 травня. Містечко Євробачення працюватиме з 4 по 14 травня і розташується на Хрещатику – від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького.
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