Київ отримав нові правила розміщення реклами

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20.04.2017  15:09


Київрада затвердила нові правила розміщення зовнішньої реклами у столиці.

За прийняття відповідного рішення на засіданні 20 квітня проголосували 85 депутатів.

За словами доповідача з питання, заступника голови КМДА Олексія Резнікова, питання реклами у Києві стоїть дуже гостро.

"Сподіваюсь, що ситуація, що склалася з цим візуальним шумом, який не тільки "ріже" око всім киянам, а й часто негативно впливає на безпеку автомобілістів і пішоходів, буде врегульована", – сказав він.

Резніков наголосив, що за новими правилами розміщення зовнішньої реклами, київ поділять на зони. У нульовій зоні (історичний центр, парки, розв’язки) рекламу заборонять взагалі. 

 

Також рекламні засоби зникнуть з пішохідних і велосипедних доріжок, з алей і розподільчих смуг завширшки менше 2 м.

Рекламу розмішуватимуть не менше ніж 10 м до перехрещень вулиць, пішохідних переходів і зупинок, щонайменше у 20 м від транспортних розв’язок, і не ближче 50 м до залізничних переїздів. 

 

Також затверджена мінімальна відстань між рекламними засобами від 40 м (між малими конструкціями) до 150 м (між великими). 

 

Новими рекламоносії вважатимуться урни, лавки, собачі вбиральні – усі з розміром рекламного поля до 0,5 кв. м та громадські вбиральні з рекламою не більше 4,32 кв. м.

Передбачається, що кількість наземних рекламних засобів зменшиться приблизно на 74-75%.  

Крім того, депутати 80 голосами затвердили новий порядок розміщення інформаційних вивісок.

Передбачається, що підприємцям не потрібні будуть дозволи для встановлення вивісок, але за порушення вимог до вивіски її можуть демонтувати.

Кожен підприємець зможе встановити вивіску, просто повідомивши про це уповноважені органи.

"Упродовж 10 робочих днів приймається рішення про відповідність або невідповідність вивіски вимогам Порядку. Якщо вивіска відповідає вимогам, вона підлягає внесенню до електронного Реєстру. Якщо ж правила порушено, заявнику направляється повідомлення із зазначенням чіткого переліку невідповідностей та рекомендацій, і строків по їх усуненню", - пояснив ініціатор проекту рішення депутат від "Самопомочі" Сергій Башлаков.

Водночас в історичних частинах міста будуть заборонені вивіски у вигляді світлових табло, моніторів і біжучих рядків. 

Фото надані прес-секретарем Резнікова Іриною Золотар   

Українська правда. Київ 
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