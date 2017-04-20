Архітектори розробили альтернативний проект Театру на Подолі. ФОТО





Архітектор Герман Волга разом з іншими архітекторами-киянами розробив альтернативний проект будівлі "Театру на Подолі".

Про це він повідомив у коментарі "Українській правді. Київ".

"Проект уже закінчили. Розробили безкоштовно. Ми працювали вчотирьох – В’ячеслав Морской, Серій Казарянц і я, внутрішній простір розробляв Олег Волосовський – кияни, яким не байдуже обличчя Києва. Зробили альтернативне бачення, яким би міг бути цей театр, у другому стилі – з любов’ю до Києва, до його історичної забудови", - сказав Волга.

Альтернативний проект зберігає всі необхідні технічні характеристики і об’єм сцени, глядацького залу, але вміститься у значно меншу будівлю. Одна частина театру буде двоповерховою, інша матиме три поверхи.

"Ми зменшили простір за сценою. Там не потрібні такі великі колосники – місце, куди зникають декорації. На ті 300 місць, які є в цьому театрі, такі колосники не потрібні, тому ми забрали зайву висоту. Також ми прибрали підземний вхід в театр. Ми вважаємо, що в театр треба входити не під землю, а з землі", - сказав Волга.

Ще однією відмінністю від проекту Олега Дроздова, є те, що театр матиме критий дворик – фойє, і балкон, який буде своєрідним продовженням сцени.

"Ми бачимо, що Андріївський узвіз – це теж частина театру. Тому ми зробили театральний балкон, на який зможуть виходити актори, і частина дійства зможе відбуватися безпосередньо на вулиці. З цього балкону також зможуть закликати глядачів на виставу", - пояснив Волга.

Він додав, що театр гармоніюватиме з усією вулицею – його карнизи і вікна подібні до тих, що на сусідніх будинках на Андріївському узвозі.

Архітектор наголосив, що сцена зможе приймати будь-які трупи, глядацький зал, попри менші об’єми театру, зможе вмістити більше 300 глядачів, а сам театр залишиться доступним для маломобільних людей.

"За рахунок того, що в нас вхід з землі, сцена на першому поверсі цей театр буде доступний для всіх. Перед самою сценою можна буде знімати ряд крісел і буде простір для людей на візках", - сказав Волга.

Він додав, що шляхи евакуації з усіх поверхів вестимуть просто на Замкову гору.

Підземний простір у новому проекті також передбачений – тут будуть туалети, гардеробні, місце для збереження реквізиту.

За словами Волги, станом на сьогодні до нього вже зверталися низка фірм, готових допомогти матеріально з перебудовою театру.

"Є фірма з виробництва вікон, вона готова надати всі вікна. Є фірма, яка займається цеглою і може надати цеглу. Архітектори готові дати свої гроші. Можливо, будуть небайдужі кияни, які захочуть помогти. Це не той обсяг, що є проблема перебудувати", - сказав Волга.

Він відзначив, що на перебудову треба буде значно менше коштів, ніж витратили на нинішню будівлю.

"А по часу – демонтувати все можна за 3 місяці. На будівельні роботи треба ще з півроку. Думаю, за рік все можна повністю переробити", - сказав архітектор.

Він наголосив, що перед будь-якими роботами має відбутися громадське обговорення.

"Ми передали цей проект громаді Андріївського узвозу, знайдемо можливість передати і меру. Думаю, вони мають провести громадське обговорення. І тільки після цього приймати подальші рішення. Якщо кияни будуть в цьому зацікавлені – ми готові завершити роботу і перевести цей ескізний проект у робочу документацію", - сказав Волга.

"Але має бути громадське обговорення і конкурс", - підсумував він.

Як відомо, восени 2016 року киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру, зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Кондитерська корпорація "Рошен" виділила 165 мільйонів гривень на реконструкцію Київського драматичного театру на Андріївському узвозі.

29 листопада 2016 року фасад нової будівлі театру відкрили.

Архітектор нової будівлі київського академічного театру на Подолі Олег Дроздов стверджує, що не отримував конструктивних пропозицій щодо змін у фасаді театру.

Водночас головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що щодо нової будівлі театру будуть громадські обговорення.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі, театр на Подолі не буде зданий в експлуатацію.

У грудні столична влада пообіцяла провести незалежну технічну експертизущодо можливих порушень містобудівного, пам’яткоохоронного законодавства, авторських прав при реконструкції будівлі Театру на Подолі до квітня 2017 року.

27 грудня відбулося перше публічне обговорення Театру на Подолі.

28 грудня 2016 року петиція на сайті Київради з вимогою демонтувати фасад нової будівлі Театру на Подолі набрала необхідні для розгляду 10 тисяч голосів.

29 грудня 2016 року Київрада повідомила, що прийняла до розгляду петицію щодо знесення нового фасаду театру на Андріївському узвозі.

У березні при Департаменті містобудування та архітектури КМДА створили робочу групу, яка займеться врегулюванням ситуації довкола Театру на Подолі.

7 квітня після першого засідання робочої групи щодо "чорного театру" керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко заявив, що рішення щодо подальшої долі Театру на Подолі може бути напрацьоване за 2 місяці.

9 квітня довкола скандального Театру на Подолі прибрали будівельний паркан.

19 квітня робоча група під керівництвом керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка прийняла рішення, що будівлі Театру на Подолі доведеться пройти дві експертизи.

Фото надані Германом Волгою

Ірина Балачук, Українська правда. Київ