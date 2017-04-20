У Києві пройдуть "Ігри нескорених". Рух у центрі перекриють

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20.04.2017  09:36


22 та 23 квітня у столиці відбудуться Національні спортивні змагання "Ігри нескорених".

Про це повідомляють організатори.

На змаганнях відберуть учасників національної збірної „Team Ukraine", які восени представлятимуть Україну на Invictus Games в Торонто – міжнародних змаганнях для військовослужбовців та ветеранів, які зазнали травм або захворювань під час або внаслідок виконання службового обов’язку.

Участь в "Іграх Нескорених" братимуть 114 кандидатів всеукраїнського відбору.

Змагання проходитимуть у 6 спортивних дисциплінах – легка атлетика, веслування на тренажерах, велоспорт на шосе, пауерліфтинг, плавання та стрільба з лука. 

Урочисте відкриття "Ігор Нескорених" відбудеться о 9:00 22 квітня на легкоатлетичному манежі Спортивного комплексу "Атлет".

Змагання охоплять три локації: Труханів острів, Басейн "ЦСК ЗСУ" та Спортивний комплекс "Атлет".

23 квітня відбудеться заключна частина національного відбору Invictus Games, а також о 16:00 благодійний концерт за участю українських зірок на вулиці Хрещатик, 36.

Графік змагань:

Змагання з бігу (100 м, 400 м, 1500 м), штовхання ядра, пауерліфтингу, веслування на тренажерах відбудуться у Спортивному комплексі "Атлет" (Лабораторний провулок, 7а). Початок о 10:00.

Змагання з велоспорту на шосе (індивідуальна роздільна гонка на 7 км) проходитиме на Трухановому острові. Старт біля Московського мосту о 10:00.

У стрільбі з лука і плаванні змагатимуться на території басейну "ЦСК ЗСУ" (Повітрофлотський проспект, 6). Початок змагань зі стрільби з лука о 10:00, з плавання о 14:00.

Як повідомляє сайт КМДА, у зв’язку зі змаганнями 21-24 квітня буде заборонено рух усіх видів транспорту на вулиці Труханівській і частині вулиці Хрещатик.

На вулиці Труханівській проїзд закриють із 00:00 до 17:00 22 квітня, а на вулиці Хрещатик (від вулиці Б. Хмельницького до Майдану Незалежності) з 12:00 21 квітня до 6:00 24 квітня.

Окрім того, КП "Київтранспарксервіс" доручено в разі необхідності призупинити паркування та стоянку на зазначених вулицях на час проведення заходів.

Як відомо, "Ігри Нескорених" ("Invictus Games") – це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, отриманими під час виконання службових обов’язків. Участь у змаганнях беруть команди від країн-членів НАТО, а також стратегічних партнерів Альянсу. Вперше зазначені змагання відбулися в 2014 році в Лондоні (Велика Британія).

Українська правда. Київ 
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