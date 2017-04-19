На Київщині голова сільради погорів на хабарі





19 квітня голову сільради у Київській області затримали за хабар у 60 тисяч гривень.

Про це повідомляє Прокуратура Києва у facebook.

Таку суму зловмисник вимагав за відведення земельної ділянки на території Васильківського району Київської області.

Посадовця спіймали "на гарячому" після одержання ним другої частини обумовлених коштів.

Відомості про вчинене правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових рішень за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі зловмиснику готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.