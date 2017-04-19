Реконструйований велотрек обіцяють відкрити 20 травня

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19.04.2017  16:36


Фото з facebook Вячеслава Непопа

Відкриття столичного велотреку та центру велосипедної культури заплановане на 20 травня.

Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко під час інспекції велотреку, повідомляє сайт міської влади.

"Станом на сьогодні виконання обсягів робіт становить 90%", – сказав чиновник.

Уже завершена реконструкція адміністративно-спортивної будівлі з облаштуванням приміщень для потреб спортсменів (роздягальні, душові, медпункт, тренажерний зал, сайклинг-студія, майстерня для ремонту та бокси для зберігання велосипедів тощо), відновлені трибуни на 280 глядачів.

Також збудоване кафе та підземний паркінг на 40 машино-місць із можливістю паркування мікроавтобусів і впорядковано територію навколо велотреку.

Наразі тривають фінішні роботи з відновлення полотна велотреку із влаштуванням сучасного спортивного покриття.

До 20 травня проведуть ландшафтні роботи й висадять зелені насадження у парку Гончара.
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