Реконструйований велотрек обіцяють відкрити 20 травня

Версія для друку     Додати коментар -
19.04.2017  16:36


Фото з facebook Вячеслава Непопа

Відкриття столичного велотреку та центру велосипедної культури заплановане на 20 травня.

Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко під час інспекції велотреку, повідомляє сайт міської влади.

"Станом на сьогодні виконання обсягів робіт становить 90%", – сказав чиновник.

Уже завершена реконструкція адміністративно-спортивної будівлі з облаштуванням приміщень для потреб спортсменів (роздягальні, душові, медпункт, тренажерний зал, сайклинг-студія, майстерня для ремонту та бокси для зберігання велосипедів тощо), відновлені трибуни на 280 глядачів.

Також збудоване кафе та підземний паркінг на 40 машино-місць із можливістю паркування мікроавтобусів і впорядковано територію навколо велотреку.

Наразі тривають фінішні роботи з відновлення полотна велотреку із влаштуванням сучасного спортивного покриття.

До 20 травня проведуть ландшафтні роботи й висадять зелені насадження у парку Гончара.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.