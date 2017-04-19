Кличко доручив головам районів перевірити, чи "Київенерго" закопало все, що розрило

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19.04.2017  15:45


Фото КМДА

Голови районів повинні перевірити всі місця розриттів, де "Київенерго" здійснювало ремонтні роботи тепломереж, і проконтролювати, чи всіх їх належно заасфальтували.

Відповідне доручення дав мер Києва Віталій Кличко 19 квітня, повідомляє прес-служба політика.

"Щоби наслідки розриттів були ліквідовані "Київенерго", щоб був покладений асфальт, територія приведена до належного стану. Адже це – ваша зона відповідальності. І спільно з "Київенерго" ви маєте усунути всі недоліки", - наголосив Кличко.

Він також доручив "Київенерго" надати головам районів Києва карту розриттів.
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Коментарі - 1
al_rat _ 19.04.2017 17:05
Ну наконец-то! Все всегда шпыняют автодор. А при чем тут он, если проехаться по улице и посмотреть - то больше половины это ямы возле люков, или поперечные канавы, которые делают другие коммунальные службы!
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