Кличко доручив головам районів перевірити, чи "Київенерго" закопало все, що розрило

Голови районів повинні перевірити всі місця розриттів, де "Київенерго" здійснювало ремонтні роботи тепломереж, і проконтролювати, чи всіх їх належно заасфальтували.
Відповідне доручення дав мер Києва Віталій Кличко 19 квітня, повідомляє прес-служба політика.
"Щоби наслідки розриттів були ліквідовані "Київенерго", щоб був покладений асфальт, територія приведена до належного стану. Адже це – ваша зона відповідальності. І спільно з "Київенерго" ви маєте усунути всі недоліки", - наголосив Кличко.
Він також доручив "Київенерго" надати головам районів Києва карту розриттів.
|13.04.2017, 12:25
Ольга Балицька
|10.04.2017, 15:26
Єгор Недашківський