Кличко звільнив 12 керівників ЖЕКів за погану роботу

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19.04.2017  14:49


Київська адміністрація звільнила 12 керівників ЖЕКів за підсумками опалювального сезону.

Про це 19 квітня заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

"Лише за останній місяць на гарячу лінію 1551 надійшло майже 300 звернень щодо непрофесійної роботи працівників ЖЕКів. Ми вже звільнили 12 керівників ЖЕКів за ігнорування звернень від киян", - сказав міський голова.

Він наголосив, що ті, хто не реагує на звернення киян – будуть звільнені.

"А працюватимуть ті, хто готовий взяти відповідальність і надавати якісний сервіс киянам", - підкреслив Кличко.

Він також звернувся до профільних заступників і всіх керівників районів та комунальних підприємств і наголосив, що вони відповідають за якість послуг, які отримують кияни. 
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