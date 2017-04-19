У Києві через холод призупинили відключення гарячої води

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19.04.2017  11:59


Фото iz.com.ua

Київська адміністрація звернулася до „Київенерго" з проханням призупинити гідравлічні випробування мереж на 1 тиждень у зв’язку з похолоданням.

Про це "Українській правда. Київ" повідомила прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелеєва Юлія Грамотна.

"У зв’язку з похолоданням було прийнято рішення змістити на один тиждень графік гідравлічних випробувань. Станом на зараз "Київенерго" вже почало відновлювати гаряче водопостачання мешканців", - сказала вона.

Грамотна додала, що попередньо, випробування мереж відновляться з 26 квітня.

"Але якщо не прийде тепло і якщо це похолодання буде зберігатися, то будемо коригувати графік відключень і надалі", - сказала Грамотна.

Вона припустила, що зміщення випробувань на 1 тиждень або трохи більше не позначиться на підготовці столиці до наступного опалювального сезону.

Водночас у КМДА виключили можливість відновлення теплопостачання, оскільки цей процес технологічно дуже складний і забирає близько 7 днів.

Як відомо, Укргідрометцентр прогнозує потепління з 23 квітня.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ 
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