Слідчого поліції затримали за хабар у 100 тисяч

Слідчого одного з районних управлінь поліції Києва затримали на хабарі у 100 тисяч гривень.
Про це повідомляє Служба безпеки України у facebook.
Відзначається, що слідчий вимагав гроші від громадянина однієї з країн Закавказзя за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку та повернення йому речового доказу – автомобіля.
Правоохоронці затримали зловмисника біля приміщення райвідділу під час отримання ним усієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи хабарника. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.
|13.04.2017, 12:25
Ольга Балицька
|10.04.2017, 15:26
Єгор Недашківський