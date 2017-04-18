Слідчого поліції затримали за хабар у 100 тисяч

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18.04.2017  18:49


Фото СБУ

Слідчого одного з районних управлінь поліції Києва затримали на хабарі у 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України у facebook.

Відзначається, що слідчий вимагав гроші від громадянина однієї з країн Закавказзя за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку та повернення йому речового доказу – автомобіля.

Правоохоронці затримали зловмисника біля приміщення райвідділу під час отримання ним усієї суми хабара.  

 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи хабарника. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.
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Коментарі - 1
Potting Soil _ 19.04.2017 01:10
Ну, як не Янукович, Клюєви чи Ахметов, то хоча б якийсь там районний слідчий без імені-прізвища. Давай, Петро, продовжуй бити рішучими рехвормами по коррупції !!! Ура !!!
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