Слідчого поліції затримали за хабар у 100 тисяч



Фото СБУ Фото СБУ

Слідчого одного з районних управлінь поліції Києва затримали на хабарі у 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України у facebook.

Відзначається, що слідчий вимагав гроші від громадянина однієї з країн Закавказзя за непритягнення до кримінальної відповідальності через крадіжку та повернення йому речового доказу – автомобіля.

Правоохоронці затримали зловмисника біля приміщення райвідділу під час отримання ним усієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи хабарника. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру.