Забудовник "монстра" на Подолі почав частково узаконювати будівлю – депутат

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18.04.2017  15:46


Фото "Сегодня"

ТОВ "Пателі Лізинг", який звів скандального "монстра" на вулиці Нижній Вал, почав "узаконювати" права власності на окремі квартири в недобудові через суд. 

Про це повідомила депутат Київради Ольга Балицька у facebook.

"Забудовник вулиці Нижній Вал, 27-29 почав "узаконювати" права власності на окремі квартири в недобудові через суд. Схема ну вже зовсім сумнівна: як з юридичної точки зору (недобудова/приміщення стає "квартирою" лише після введення в експлуатацію), так і з фактичної (ідуть суди, КНІСЕ проводить експертизу будівлі тощо)", - написала вона.

Балицька наголосила, що наразі управління правового забезпечення Київради вже вступає третьою стороною у всі ці численні процеси. 

"Спроба чергової афери з будинком-монстром не пройде!", - підсумувала депутат.

Як відомо, будівництво "монстра" майже завершено. Однак, забудовник фактично збрехав киянам, бо збільшив кількість поверхів у будинку після того, як оригінальний проект був погоджений на громадських слуханнях.

Замість запроектованих 6 поверхів будинок зараз має 14. Будівля розташована у частині історичного Подолу, де такі багатоповерхівки в принципі заборонені.

Варто відзначити, що те, що забудовник порушує містобудівні вимоги, було видно дуже давно – "незаконні поверхи" з’явилися ще кілька років тому.

У 2009 році відповідно до позитивного висновку ДП  "Укрдержекспертиза" Департамент містобудування та архітектури погодив проектну документацію для будівництва 7-поверхового об’єкта на вул. Нижній Вал, 27-29.

Повторна експертиза проекту проводилася у 2011 році, що призвело до зміни проектних рішень. Використовуючи прогалини у законодавстві, замовник ТОВ "Пателі Лізинг" скоригував проект до 13-ти поверхів.

У лютому 2015 року Господарський суд Києва заборонив вводити в експлуатацію житлово-офісний комплекс на вул. Нижній Вал, 27-29.  

У серпні 2015 року столичні жителі взялися збирати підписи проти житлового будинку "Подол Престиж" за адресою Нижній Вал, 27-29.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада буде зносити будівництва, які ведуться з порушенням норм законодавства.  

Зокрема, у Києві демонтували незаконні поверхи у "будинку Філарета", що у Десятинному провулку. 

22 вересня 2015 ркоу комісія Київради з питань землекористування та архітектури підтримала проект рішення, який зобов'язує забудовника ТОВ "Пателі Лізинг" демонтувати незаконні поверхи будинку на Нижньому Валу, 27-29.

7 грудня 2015 року Комісія з питань архітектури прийняла рішення обмежити будівлю на вулиці Нижній Вал по висоті 4-5 поверхами без можливості влаштування атикових поверхів та мансард, або каскадного будівництва споруди в глибину кварталу.

У разі невиконання цих вимог проект передбачав розірвання договору оренди земельної ділянки із забудовником.  

У грудні 2015 року Київрада відмовила ТОВ "Пателі Лізінг" у поновленні договору оренди земельної ділянки для будівництва житлово-офісного комплексу на вулиці Нижній Вал, 27-29.

У червні 2016 року суд зобов’язав знести незаконні поверхи "монстра" на Подолі.
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