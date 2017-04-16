У Києві пройшла акція проти використання тварин у цирку. Відео

15 квітня, у Всесвітній день цирку, у Києві зоозахисники вийшли на акцію протесту проти використання тварин у цирку.
Близько 300 активістів із плакатами у руках вимагали припинити використовувати тварин у циркових виставах, повідомляє "5 канал".
До акції долучилися українські музиканти та співаки.
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Фото Nataliya Vishnevska
Вони просили народних депутатів підтримати законопроект про заборону тварин у цирках через жорстоке дресирування та жахливі умови утримання звірів.
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Фото Nataliya Vishnevska
За словами засновника зоозахисної ініціативи "UA Animals" Олександра Тодорчука, є дуже багато свідчень про використання предметів: від батогів до електрошокерів, гаків.
"З гаками навіть зі слонами виходять, приховуючи під такою квіткою. Знущанням вже є самі умови, в яких живуть там тварини. Ми хочемо, аби народні депутати проголосували за закон, який є у ВР про заборону використання тварин в цирках. Через негуманність такої розваги", – сказав Тодорчук.
|13.04.2017, 12:25
Ольга Балицька
|10.04.2017, 15:26
Єгор Недашківський