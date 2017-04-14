Експерти шукатимуть порушення закону при реконструкції Театру на Подолі



Фото Anna Kalinina Фото Anna Kalinina

Робоча група щодо Театру на Подолі хоче отримати інформацію про можливі порушення законодавства при реконструкції театру , зробити фахову експертизу та отримати всю історію будівництва: від 90-х до сьогодні.

Про це під час засідання робочої групи 14 квітня заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, повідомляє "Укрінформ".

"Окрім цього, потрібно бачити і проектно-кошторисну документацію, аби розуміти деталі, та врешті-решт ми маємо надати фахові бачення щодо досліджень та експертиз", - сказав він.

Бондаренко наголосив, що мета робочої групи знайти виважене та відповідальне вирішення проблеми з будівлею театру та виробити процедуру для унеможливлення подібних конфліктів у майбутньому.

"Робоча група не є судом останньої інстанції, вона не може встановлювати чи не встановлювати порушення, для цього нам потрібно провести ряд експертиз і досліджень, за результатами яких конкретні експерти встановлюватимуть конкретні факти", - сказав Бондаренко.

Як відомо, 7 квітня після першого засідання робочої групи щодо "чорного театру" керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко заявив, що рішення щодо подальшої долі Театру на Подолі може бути напрацьоване за 2 місяці.

Як відомо, восени 2016 року киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру, зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Кондитерська корпорація "Рошен" виділила 165 мільйонів гривень на реконструкцію Київського драматичного театру на Андріївському узвозі.

29 листопада 2016 року фасад нової будівлі театру відкрили.

Архітектор нової будівлі київського академічного театру на Подолі Олег Дроздов стверджує, що не отримував конструктивних пропозицій щодо змін у фасаді театру.

Водночас головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що щодо нової будівлі театру будуть громадські обговорення.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі, театр на Подолі не буде зданий в експлуатацію.

У грудні столична влада пообіцяла провести незалежну технічну експертизущодо можливих порушень містобудівного, пам’яткоохоронного законодавства, авторських прав при реконструкції будівлі Театру на Подолі до квітня 2017 року.

27 грудня відбулося перше публічне обговорення Театру на Подолі.

28 грудня 2016 року петиція на сайті Київради з вимогою демонтувати фасад нової будівлі Театру на Подолі набрала необхідні для розгляду 10 тисяч голосів.

29 грудня 2016 року Київрада повідомила, що прийняла до розгляду петицію щодо знесення нового фасаду театру на Андріївському узвозі.

У березні при Департаменті містобудування та архітектури КМДА створили робочу групу, яка займеться врегулюванням ситуації довкола Театру на Подолі.

9 квітня довкола скандального Театру на Подолі прибрали будівельний паркан.

Українська правда. Київ