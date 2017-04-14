"Свобода" хоче зобов’язати продавців і кондукторів говорити українською

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14.04.2017  14:30


Фото poland-ukraine.com.ua

Депутати Київради пропонують перекласти на державну мову усі вивіски, меню ресторанів, а також зобов’язати офіціантів, комунальників і продавців спілкуватися українською. Проект рішення винесуть на голосування Київради 20 квітня.

Про це у facebook повідомив депутат Київради від ВО "Свобода" Юрій Сиротюк.

"Ось уже як рік в стінах Київради "припадає пилюкою" мій проект рішення "Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині". Врешті-решт проект буде винесено на сесію Київради 20 квітня", - написав він.

Сиротюк наголосив, що проект рішення "закріплює конституційне право українця на обслуговування в сфері послуг рідною мовою".

"Звертання в магазині, кафе, у транспорті мають починатися українською мовою. В кав'ярнях має бути меню українською. І саме його мають пропонувати першим. Вивіски та оголошення мають бути україномовними або у випадку, коли зареєстрований міжнародний торгівельний знак, рівновеликими буквами, транслітеровані", - написав депутат.

Він запевнив, що рішення абсолютно недискримінаційне щодо інших мовних груп.

Однак, наголосив, що цей проект рішення "зазнав шаленого опору".

"І не лише від проросійських совків, але й від нової категорії совків – позірно проєвропейських. Вони навіть договорилися до того, що без письмової згоди Брюсельського ЦК нічого робити нє вєлєно. Головною каменюкою на шляху був і залишається закон Ківалова-Каліснічєнка. А ще проект глибоко стурбував Кремль", - написав Сиротюк.

Він закликав столичних жителів будь-яким чином підтримати це проект рішення.  

Українська правда. Київ 
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