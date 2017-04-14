"Свобода" хоче зобов’язати продавців і кондукторів говорити українською

Версія для друку     Додати коментар -
14.04.2017  14:30


Фото poland-ukraine.com.ua

Депутати Київради пропонують перекласти на державну мову усі вивіски, меню ресторанів, а також зобов’язати офіціантів, комунальників і продавців спілкуватися українською. Проект рішення винесуть на голосування Київради 20 квітня.

Про це у facebook повідомив депутат Київради від ВО "Свобода" Юрій Сиротюк.

"Ось уже як рік в стінах Київради "припадає пилюкою" мій проект рішення "Про подолання наслідків совєцької окупації в мовній царині". Врешті-решт проект буде винесено на сесію Київради 20 квітня", - написав він.

Сиротюк наголосив, що проект рішення "закріплює конституційне право українця на обслуговування в сфері послуг рідною мовою".

"Звертання в магазині, кафе, у транспорті мають починатися українською мовою. В кав'ярнях має бути меню українською. І саме його мають пропонувати першим. Вивіски та оголошення мають бути україномовними або у випадку, коли зареєстрований міжнародний торгівельний знак, рівновеликими буквами, транслітеровані", - написав депутат.

Він запевнив, що рішення абсолютно недискримінаційне щодо інших мовних груп.

Однак, наголосив, що цей проект рішення "зазнав шаленого опору".

"І не лише від проросійських совків, але й від нової категорії совків – позірно проєвропейських. Вони навіть договорилися до того, що без письмової згоди Брюсельського ЦК нічого робити нє вєлєно. Головною каменюкою на шляху був і залишається закон Ківалова-Каліснічєнка. А ще проект глибоко стурбував Кремль", - написав Сиротюк.

Він закликав столичних жителів будь-яким чином підтримати це проект рішення.  

Українська правда. Київ 
powered by lun.ua
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
"Свобода" хоче зобов’язати продавців і кондукторів говорити українською
Керівництво столичного комунального підприємства підозрюють у розтраті коштів
Мер Бучі продав Мерседес за $5 тисяч, але продовжує їздити на ньому
На проспекті Миру обмежать рух
На мосту Метро обмежать рух
    ПУБЛІКАЦІЇ
Влада
06.04, 16:43

Рік роботи Київської облради: чому депутати реєструються і тікають з сесій

Найзатятішим прогульником Київської обласної ради є екс-голова ОДА Шандра. Це представник фракції БПП "Солідарність". Його не виключають із фракції попри те, що він давно член "Аграрної партії". Голова фракції Парцхаладзе теж став кандидатом на відкликання. Загалом у раді 6 депутатів можуть втратити мандат.
Скраплений газ у Києві може подорожчати втричі
Інвестори проти України: хто кого? Бувальщина про землю київську
    КОЛОНКА АВТОРА
13.04.2017, 12:25
Ольга Балицька

Казнить нельзя помиловать, або Безвідповідальність за правопорушення в сфері містобудування

Щоб одержати дозвіл на будівництво невеликого об'єкта, необхідно зібрати близько 200 підписів тільки відповідальних осіб, не враховуючи виконавців. Чи фігуруватимуть ці прізвища згодом, у випадках незаконності будівництва? Чому замовчується відповідальність тих, хто поставили підписи під проектом?
10.04.2017, 15:26
Єгор Недашківський

Як Київрада узаконює незаконне будівництво в столиці

Будівництво ЖК "Єнісейська садиба 2" є абсолютно незаконним. Попри те, що ДПТ передбачає будівництво 9 багатоквартирних житлових будинків в охоронюваній зоні заповідного фонду, в Київраді знайшлось необхідних забудовнику 66 голосів.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте