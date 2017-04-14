Постамент Леніна на Бессарабці прикрасять живим розмарином

Версія для друку     Додати коментар -
14.04.2017  15:00


Фото Homester

На місці колишнього пам’ятника Леніну на Бессарабській площі в Києві встановлять мистецьку арт-інсталяцію "Ритуал природи" мексиканської художниці Іси Каррільйо.

Про це повідомляє Фонд ІЗОЛЯЦІЯ.

Інсталяцію обрали під час народного голосування.

Авторка пропонує вкрити порожній п’єдестал  живим розмарином, щоб нейтралізувати ідеологічну напругу навколо вакантного постаменту, а натомість шукати внутрішню рівновагу та спокій.

"Мені здається символічним, що було обрано проект, який акцентував ідею очищення за допомогою природи складного у багатьох відношеннях місця, де за часів Другої світової війни стояла шибениця, а пізніше – пам’ятник Леніну. Цей вибір також свідчить і про те, що киянам бракує зелених зон у центрі міста", – сказала куратор проекту Суспільна угода 2017 Катерина Філюк. 

 

Тимчасову інсталяцію Іси Каррільйо реалізують на місці колишнього пам’ятника Леніну з 3 по 17 травня. Наприкінці проекту рослини планують роздати всіх охочим.

Як відомо, 7 листопада 2016 року на бульварі Тараса Шевченка на місці поваленого пам’ятника Леніну презентували інсталяцію іранського митця Махмуда Бакші "Безкінечне святкування".   
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.