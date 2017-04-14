Постамент Леніна на Бессарабці прикрасять живим розмарином

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14.04.2017  14:00


Фото Homester

На місці колишнього пам’ятника Леніну на Бессарабській площі в Києві встановлять мистецьку арт-інсталяцію "Ритуал природи" мексиканської художниці Іси Каррільйо.

Про це повідомляє Фонд ІЗОЛЯЦІЯ.

Інсталяцію обрали під час народного голосування.

Авторка пропонує вкрити порожній п’єдестал  живим розмарином, щоб нейтралізувати ідеологічну напругу навколо вакантного постаменту, а натомість шукати внутрішню рівновагу та спокій.

"Мені здається символічним, що було обрано проект, який акцентував ідею очищення за допомогою природи складного у багатьох відношеннях місця, де за часів Другої світової війни стояла шибениця, а пізніше – пам’ятник Леніну. Цей вибір також свідчить і про те, що киянам бракує зелених зон у центрі міста", – сказала куратор проекту Суспільна угода 2017 Катерина Філюк. 

 

Тимчасову інсталяцію Іси Каррільйо реалізують на місці колишнього пам’ятника Леніну з 3 по 17 травня. Наприкінці проекту рослини планують роздати всіх охочим.

Як відомо, 7 листопада 2016 року на бульварі Тараса Шевченка на місці поваленого пам’ятника Леніну презентували інсталяцію іранського митця Махмуда Бакші "Безкінечне святкування".   
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