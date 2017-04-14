Керівництво столичного комунального підприємства підозрюють у розтраті коштів

Версія для друку     Додати коментар -
14.04.2017  12:44


Поліція підозрює чиновників київського комунального підприємства у махінаціях при проведенні конкурсу на ремонт покрівлі школи й реставраційних робіт на Андріївському спуску.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

В рамках кримінального провадження правоохоронці встановили, що під час проведення відкритих конкурсних торгів, які проводило комунальне підприємство, перемогу отримало підконтрольне їм товариство.

Переможець повинен був зробити капітальний ремонт покрівлі загальноосвітнього навчального закладу та провести реставраційні роботи на Андріївському узвозі на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. 

 

Кошти були перераховані на рахунки комерційної структури, яка входила до складу конвертаційного центру.  

Крім того, відповідно до документів, ремонтні роботи були виконані, проте фактично виконані частково.

 

Посадовці на проведенні ремонту та реконструкції "наварили" понад 2,5 мільйона гривень.

Під час санкціонованих обшуків в офісах комунального підприємства, комерційної структури та фірм, що входили до "конвертаційного центру", а також за місцем мешкання фігурантів справи, поліція вилучила 35 тисяч доларів, 8,5 тисячі євро, понад 20 мобільних телефонів. 

 

А також бухгалтерську документацію, договори підряду, печатки фіктивних підприємств, чорнові записи, фінансово-господарську документацію щодо взаємовідносин з переможцями конкурсних торгів.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.