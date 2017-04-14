Керівництво столичного комунального підприємства підозрюють у розтраті коштів





Поліція підозрює чиновників київського комунального підприємства у махінаціях при проведенні конкурсу на ремонт покрівлі школи й реставраційних робіт на Андріївському спуску.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

В рамках кримінального провадження правоохоронці встановили, що під час проведення відкритих конкурсних торгів, які проводило комунальне підприємство, перемогу отримало підконтрольне їм товариство.

Переможець повинен був зробити капітальний ремонт покрівлі загальноосвітнього навчального закладу та провести реставраційні роботи на Андріївському узвозі на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.

Кошти були перераховані на рахунки комерційної структури, яка входила до складу конвертаційного центру.

Крім того, відповідно до документів, ремонтні роботи були виконані, проте фактично виконані частково.

Посадовці на проведенні ремонту та реконструкції "наварили" понад 2,5 мільйона гривень.

Під час санкціонованих обшуків в офісах комунального підприємства, комерційної структури та фірм, що входили до "конвертаційного центру", а також за місцем мешкання фігурантів справи, поліція вилучила 35 тисяч доларів, 8,5 тисячі євро, понад 20 мобільних телефонів.

А також бухгалтерську документацію, договори підряду, печатки фіктивних підприємств, чорнові записи, фінансово-господарську документацію щодо взаємовідносин з переможцями конкурсних торгів.