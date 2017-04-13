Київпастранс розповів, як ходитиме транспорт на Великдень





Під час святкування Великодня, в ніч з 15 квітня на 16 квітня, наземний громадський транспорт працюватиме на 1 годину довше, а вранці 16 квітня розпочне роботу на 1 годину раніше.

Про це повідомляє КП "Київпастранс".

Мова йде, про автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутки, які проходять біля станцій метрополітену.

Це зокрема, тролейбуси №3, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 40, 41, 45, 50; трамваї №3, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 29, 33; автобуси звичайного режиму руху – №№1т, 18, 20, 21, 33, 37 (із заїздом на с/к "Чайка" в напрямку метро "Святошин"), 45, 53, 62, 95, 99, 114, 115; автобуси в режимі маршрутного таксі № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 457, 530, 537, 548, 550.

У ніч з 15 на 16 квітня буде продовжено роботу:

- станцій лінії швидкісного трамваю на Троєщині до 2:30 та розпочато роботу станцій з 4:00 16 квітня,

- станцій лінії швидкісного трамваю на Борщагівці до 2:15 та розпочато роботу станцій з 4:00 16 квітня.

Фунікулер у великодню ніч працюватиме до 1:00 і розпочне роботу о 5:00.

Крім того, тимчасово (15 та 16 квітня) зупинка тролейбусів маршрутів № 5, 8, 9, 17, 93Н та автобусів маршрутів №24, 114, 118 "Вулиця Івана Франка" в напрямку площі Перемоги переноситься на 50 метрів вперед.

Також, тимчасово (15 та 16 квітня) на період перекриття руху автотранспорту по непарній стороні вулиці Оноре де Бальзака на ділянці від вулиці Теодора Драйзера до проспекту Генерала Ватутіна рух автобусів маршруту № 73 організовується в напрямку метро "Оболонь" по трасі: вулиця Радунська (від вулиці Милославської) – вулиця Градинська – вулиця Оноре де Бальзака (непарна сторона) вулиця Теодора Драйзера – вулиця Оноре де Бальзака (парна сторона) – вулиця Каштанова – проспект Маяковського – проспект Генерала Ватутіна, далі по діючій трасі.

У випадку перекриття руху транспорту по парній стороні вулиці Оноре де Бальзака на ділянці від вулиці Каштанової до вулиці Теодора Драйзера рух автобусів № 21, 73 буде організовано по трасі:

– маршрут № 21: метро "Петрівка" – проспект Московський – проспект Генерала Ватутіна – проспект Володимира Маяковського – вулиця Теодора Драйзера – вулиця Оноре де Бальзака;

– маршрут № 73: від метро "Оболонь" до проспекту Генерала Ватутіна по існуючій трасі, далі проспект Генерала Ватутіна – проспект Володимира Маяковського – вулиця Теодора Драйзера – вулиця Оноре де Бальзака – далі по існуючій трасі; – від вулиці Милославської до вулиці Бальзака по існуючій трасі, далі – вулиця Бальзака – вулиця Драйзера – проспект Маяковського – проспект Генерала Ватутіна – далі по існуючій трасі.

Після завершення церковних богослужінь з 5:00 до 10:00 буде збільшена кількість рухомого складу на маршрутах наземного громадського транспорту, які пролягають біля місць їх проведення, відповідно до пасажиропотоку.

Як відомо, раніше КП "Київський метрополітен" повідомило, що продовжить роботу у великодню ніч до 1:00.

Українська правда. Київ