Проспекту Перемоги хочуть повернути колишню назву

Версія для друку     Додати коментар -
11.04.2017  15:48


Фото eveningkiev.com

Київрада планує перейменувати проспект Перемоги на Брест-Литовський проспект. 

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на проект рішення на сайті Київради.

"Перейменувати проспект Перемоги у Шевченківському, Святошинському та Солом'янському районах на Брест-Литовський проспект", - йдеться в документі.

Наразі документ перебуває на розгляді постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків та постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

З листопада 2016 року по січень 2017 року тривало громадське обговорення ініціативи. "За" висловилися 888 користувачів, "проти" – 362.

Як відомо, проспект відомий з першої половини XIX століття як Житомирське і Києво-Брестське шосе.

З кінця XIX століття, з початку його забудови, він мав назву Брест-Литовське шосе, в 1964-1985 роках – Брест-Литовський проспект.

Його кінцева частина залишилася під колишньою назвою. Нинішню назву проспект дістав у 1985 році.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.