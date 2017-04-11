Проспекту Перемоги хочуть повернути колишню назву

Версія для друку     Додати коментар -
11.04.2017  15:48


Фото eveningkiev.com

Київрада планує перейменувати проспект Перемоги на Брест-Литовський проспект. 

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на проект рішення на сайті Київради.

"Перейменувати проспект Перемоги у Шевченківському, Святошинському та Солом'янському районах на Брест-Литовський проспект", - йдеться в документі.

Наразі документ перебуває на розгляді постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків та постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

З листопада 2016 року по січень 2017 року тривало громадське обговорення ініціативи. "За" висловилися 888 користувачів, "проти" – 362.

Як відомо, проспект відомий з першої половини XIX століття як Житомирське і Києво-Брестське шосе.

З кінця XIX століття, з початку його забудови, він мав назву Брест-Литовське шосе, в 1964-1985 роках – Брест-Литовський проспект.

Його кінцева частина залишилася під колишньою назвою. Нинішню назву проспект дістав у 1985 році.
powered by lun.ua
Коментарі - 2
Олег Гавриш _ 11.04.2017 17:26
Я "за" обома руками. Сам, до речі, так і продовжую проспект Брест-Литовським називати.
Відповісти | З цитатою
Макар Тур _ 11.04.2017 16:43
Давно пора!
Корінні кияни так досі і кажуть: Брест-Литовський.
А також- Євбаз замість пл.Перемоги.
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На заміну столичних тепломереж треба $4,3 мільярда – Київенерго
Вночі на Володимирській пролунав вибух. ФОТО
Активістці, яка захищає ліс, спалили машину. ФОТО
Довкола Театру на Подолі прибрали будпаркан. ФОТО
КМДА обіцяє, що до 20 квітня у Києві не буде жодної незаконної газової заправки
    ПУБЛІКАЦІЇ
Влада
06.04, 16:43

Рік роботи Київської облради: чому депутати реєструються і тікають з сесій

Найзатятішим прогульником Київської обласної ради є екс-голова ОДА Шандра. Це представник фракції БПП "Солідарність". Його не виключають із фракції попри те, що він давно член "Аграрної партії". Голова фракції Парцхаладзе теж став кандидатом на відкликання. Загалом у раді 6 депутатів можуть втратити мандат.
Скраплений газ у Києві може подорожчати втричі
Інвестори проти України: хто кого? Бувальщина про землю київську
    КОЛОНКА АВТОРА
10.04.2017, 15:26
Єгор Недашківський

Як Київрада узаконює незаконне будівництво в столиці

Будівництво ЖК "Єнісейська садиба 2" є абсолютно незаконним. Попри те, що ДПТ передбачає будівництво 9 багатоквартирних житлових будинків в охоронюваній зоні заповідного фонду, в Київраді знайшлось необхідних забудовнику 66 голосів.
04.04.2017, 18:30
Сергій Фурса

Гроб, як спосіб заткнути громаду. Чому важливо не мовчати?

Ольга Балицька професійний і сильний юрист, і бореться в Київраді з незаконними забудовами. Вона поборола корупційну систему пайових внесків. Вона заважає забудувати Сінний ринок. Їй послали сигнал. Мерзенний. Який посилають сильні світу цього людям, які заважають їм жити. Як крихти в ліжку (рос.)
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте