Проспекту Перемоги хочуть повернути колишню назву



Фото eveningkiev.com Фото eveningkiev.com

Київрада планує перейменувати проспект Перемоги на Брест-Литовський проспект.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на проект рішення на сайті Київради.

"Перейменувати проспект Перемоги у Шевченківському, Святошинському та Солом'янському районах на Брест-Литовський проспект", - йдеться в документі.

Наразі документ перебуває на розгляді постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків та постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

З листопада 2016 року по січень 2017 року тривало громадське обговорення ініціативи. "За" висловилися 888 користувачів, "проти" – 362.

Як відомо, проспект відомий з першої половини XIX століття як Житомирське і Києво-Брестське шосе.

З кінця XIX століття, з початку його забудови, він мав назву Брест-Литовське шосе, в 1964-1985 роках – Брест-Литовський проспект.

Його кінцева частина залишилася під колишньою назвою. Нинішню назву проспект дістав у 1985 році.