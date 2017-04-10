Довкола Театру на Подолі прибрали будпаркан. ФОТО

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10.04.2017  16:27


Фото Serg Vinnichenko

На вихідних довкола скандального Театру на Подолі прибрали будівельний паркан.

Про це повідомляє facebook-сторінка закладу.  

Як повідомила керівник Департаменту культури КМДА Діана Попова, фасад театру прикрасили уривками з створів Вільяма Шекспіра, Жана-Батиста Мольєра, Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Булгакова, Григорія Сковороди.

Фото Nata Goncharova 

Також у мережу виклали панораму мистецького простору на першому поверсі театру.

Як відомо, 7 квітня після першого засідання робочої групи щодо "чорного театру" керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко заявив, що рішення щодо подальшої долі Театру на Подолі може бути напрацьоване за 2 місяці.

Як відомо, восени 2016 року киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру, зведеного на Андріївському узвозі.  

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Кондитерська корпорація "Рошен" виділила 165 мільйонів гривень на реконструкцію Київського драматичного театру на Андріївському узвозі. 

29 листопада 2016 року фасад нової будівлі театру відкрили. 

Архітектор нової будівлі київського академічного театру на Подолі Олег Дроздов стверджує, що не отримував конструктивних пропозицій щодо змін у фасаді театру. 

Водночас головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що щодо нової будівлі театру будуть громадські обговорення.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що без врахування думки фахівців і громадськості щодо зовнішнього вигляду будівлі, театр на Подолі не буде зданий в експлуатацію. 

У грудні столична влада пообіцяла провести незалежну технічну експертизу щодо можливих порушень містобудівного, пам’яткоохоронного законодавства, авторських прав при реконструкції будівлі Театру на Подолі до квітня 2017 року.

27 грудня відбулося перше публічне обговорення Театру на Подолі.

28 грудня 2016 року петиція на сайті Київради з вимогою демонтувати фасад нової будівлі Театру на Подолі набрала необхідні для розгляду 10 тисяч голосів.

29 грудня 2016 року Київрада повідомила, що прийняла до розгляду петицію щодо знесення нового фасаду театру на Андріївському узвозі.

У березні при Департаменті містобудування та архітектури КМДА створили робочу групу, яка займеться врегулюванням ситуації довкола Театру на Подолі.

Українська правда. Київ 
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Коментарі - 3
boreas _ 10.04.2017 17:25
Парижани також спочатку сприймали Ейфелеву вежу з ненавистю.
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Сергій Лавренюк _ 10.04.2017 17:15
Це одоробло не врятують жодні цитати
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Ольга Жмудовська _ 10.04.2017 17:15
якщо лайно прикрасити портретом Шекспіра, то це всеодно буде лайно, прикрашене портретом Шекспіра (((
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