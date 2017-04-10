У Кличка розповіли, як працюватиме транспорт у великодню ніч

Столична влада вирішила продовжити роботу міського транспорту у ніч на 16 квітня на одну годину у зв'язку з Великоднем.
Про це на брифінгу 10 квітня заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.
"У ніч з 15 на 16 квітня метрополітен та міський пасажирський транспорт продовжать роботу на одну годину, тобто до 1 ночі, а 16-го розпочнуть на годину раніше, тобто о 5 ранку", - сказав він.
Бондаренко додав, що з 5 до 10 ранку 16 квітня буде збільшена кількість одиниць громадського транспорту, який курсує біля станцій метро та місць проведення богослужінь.
"Також нагадую, що в Києві працює 4 нічних маршрути – тролейбуси та автобус", - сказав він.
Як відомо, раніше КП "Київський метрополітен" повідомило, що продовжить роботу у великодню ніч до 1:00.
Українська правда. Київ
|10.04.2017, 15:26
Єгор Недашківський
|04.04.2017, 18:30
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