У Кличка розповіли, як працюватиме транспорт у великодню ніч

Версія для друку     Додати коментар -
10.04.2017  15:08


Фото kyivcity.travel

Столична влада вирішила продовжити роботу міського транспорту у ніч на 16 квітня на одну годину у зв'язку з Великоднем.

Про це на брифінгу 10 квітня заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

"У ніч з 15 на 16 квітня метрополітен та міський пасажирський транспорт продовжать роботу на одну годину, тобто до 1 ночі, а 16-го розпочнуть на годину раніше, тобто о 5 ранку", - сказав він.

Бондаренко додав, що з 5 до 10 ранку 16 квітня буде збільшена кількість одиниць громадського транспорту, який курсує біля станцій метро та місць проведення богослужінь.

"Також нагадую, що в Києві працює 4 нічних маршрути – тролейбуси та автобус", - сказав він.  

Як відомо, раніше КП "Київський метрополітен" повідомило, що продовжить роботу у великодню ніч до 1:00.

Українська правда. Київ 
powered by lun.ua
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
КМДА обіцяє, що до 20 квітня у Києві не буде жодної незаконної газової заправки
Залізничний переїзд на проспекті Науки закриють на одну ніч
Випробування холодною водою: Мешканці 3 районів Києва залишились без гарячої
Шостий день в облозі. Перевізники не збираються їхати з-під КОДА
У Києві планують звести 2 сміттєпереробні заводи
    ПУБЛІКАЦІЇ
Влада
06.04, 16:43

Рік роботи Київської облради: чому депутати реєструються і тікають з сесій

Найзатятішим прогульником Київської обласної ради є екс-голова ОДА Шандра. Це представник фракції БПП "Солідарність". Його не виключають із фракції попри те, що він давно член "Аграрної партії". Голова фракції Парцхаладзе теж став кандидатом на відкликання. Загалом у раді 6 депутатів можуть втратити мандат.
Скраплений газ у Києві може подорожчати втричі
Інвестори проти України: хто кого? Бувальщина про землю київську
    КОЛОНКА АВТОРА
10.04.2017, 15:26
Єгор Недашківський

Як Київрада узаконює незаконне будівництво в столиці

Будівництво ЖК "Єнісейська садиба 2" є абсолютно незаконним. Попри те, що ДПТ передбачає будівництво 9 багатоквартирних житлових будинків в охоронюваній зоні заповідного фонду, в Київраді знайшлось необхідних забудовнику 66 голосів.
04.04.2017, 18:30
Сергій Фурса

Гроб, як спосіб заткнути громаду. Чому важливо не мовчати?

Ольга Балицька професійний і сильний юрист, і бореться в Київраді з незаконними забудовами. Вона поборола корупційну систему пайових внесків. Вона заважає забудувати Сінний ринок. Їй послали сигнал. Мерзенний. Який посилають сильні світу цього людям, які заважають їм жити. Як крихти в ліжку (рос.)
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте