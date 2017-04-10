У Кличка розповіли, як працюватиме транспорт у великодню ніч

Версія для друку     Додати коментар -
10.04.2017  15:08


Фото kyivcity.travel

Столична влада вирішила продовжити роботу міського транспорту у ніч на 16 квітня на одну годину у зв'язку з Великоднем.

Про це на брифінгу 10 квітня заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

"У ніч з 15 на 16 квітня метрополітен та міський пасажирський транспорт продовжать роботу на одну годину, тобто до 1 ночі, а 16-го розпочнуть на годину раніше, тобто о 5 ранку", - сказав він.

Бондаренко додав, що з 5 до 10 ранку 16 квітня буде збільшена кількість одиниць громадського транспорту, який курсує біля станцій метро та місць проведення богослужінь.

"Також нагадую, що в Києві працює 4 нічних маршрути – тролейбуси та автобус", - сказав він.  

Як відомо, раніше КП "Київський метрополітен" повідомило, що продовжить роботу у великодню ніч до 1:00.

Українська правда. Київ 
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.