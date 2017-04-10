Випробування холодною водою: Мешканці 3 районів Києва залишились без гарячої



Фото khimki.org Фото khimki.org

10 квітня ПАТ "Київенерго" розпочала гідравлічні випробування столичних тепломереж у зв’язку з чим 353 житлові будинки, 21 лікарня, 14 дитсадків та 392 відомства залишились без гарячої води.

Про це повідомляє прес-служба енергокомпанії.

Першими випробування холодною пройдуть частина споживачів Шевченківського, Оболонського та Подільського районів.

З 10 по 16 квітня випробування тепломереж проводитимуться від районної котельні "Молодь".

У зв’язку з цим, починаючи з 16:00 9 квітня розпочалось охолодження системи з наступним відключенням гарячого водопостачання для 55 житлових будинків, 8 лікувальних закладів, 1 дитсадка, 2 шкіл та 65 відомств Шевченківського району.

З 10 по 24 квітня випробування тепломереж проводитимуться від станції теплопостачання №2. Починаючи з 12:00 9 квітня постачання гарячої води тимчасово припинилось для споживачів 69 житлових будинків, 8 лікувальних закладів, 6 дитсадків, 4 шкіл, 78 відомств Оболонського району та 229 житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 7 дитсадків, 6 шкіл, 249 відомств Подільського району.

Дізнатися терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній вулиці міста можна за допомогою спеціального сервісу на сайті "Київенерго".

Скриншот з сайту

Компанія просить киян бути уважними та дотримуватись заходів безпеки при виникненні провалин ґрунту чи асфальту або появи води чи пари на поверхні та за жодних обставин не наближатися до них.

"За можливості прослідкуйте, аби до них ніхто не підходив до приїзду оперативно-відновлювальних бригад, та повідомте про пошкодження контакт-центр "Київенерго" за номером 15-88 (з мобільного – 202-15-88)", - йдеться в повідомленні.

Компанія також просить автомобілістів не паркувати автівки над люками теплових камер, що підвищує ймовірність пошкодження транспорту та унеможливлює оперативне відключення пошкоджених ділянок.

Як відомо, гідравлічні випробування – це метод діагностики тепломереж, який допомагає виявити пошкоджені та зношені ділянки і полагодити їх до початку наступного опалювального сезону. Такі роботи проводять щороку упродовж квітня-серпня.

Згідно з нормативами, випробування здійснюються за допомогою тепломережної води температурою до +40°С, що подається до мереж з підвищеним на 25% тиском. Через це технологічно неможливо випробувати тепломережу без відключення гарячої води.

Графік проведення випробувань щороку погоджується з КМДА.

Минулого року гідравлічні випробування стартували 14 квітня.