У Києві планують звести 2 сміттєпереробні заводи

Версія для друку     Додати коментар -
09.04.2017  15:46


Фото ipress.ua

Київська адміністрація має намір збудувати два сміттєпереробні заводи для утилізації відходів.

Про це під час зустрічі з мешканцями Підгірців, Креничів та інших населених пунктів, що розташовані поруч із полігоном побутових відходів №5, заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Ведемо перемовини з потенційними інвесторами у контексті запровадження сміттєпереробних потужностей. Японія, Польща, Чехія, Литва, Німеччина, Словенія – досвід цих та інших держав ми вивчили, тримаємо діалог із представниками підприємств", - сказав чиновник.

Як повідомляє "Укрінформ", Київська адміністрація планує спорудити сміттєпереробні заводи на вулиці Червонопрапорній у Голосіївському районі та на вулиці Колекторній у Дарницькому районі.

"У нас є мета, щоб завод "Енергія" не спалював усе сміття, щоб воно попередньо сортувалося, відбиралася органічна фракція, а спалювалося лише те, що може бути спалене. Такі підходи зараз запроваджуються в Європі", - сказав Пантелеєв.

Як повідомляє прес-служба КМДА, наразі триває пересипання відходів на полігоні №5. уже пересипали 7,5 га карти відходів.

Також цього року Київ розпочне проектування рекультивації цього об’єкту, зважаючи на небезпеку продовження експлуатації полігону.

"Полігон експлуатується понад 30 років. І ми сьогодні розпочинаємо надзвичайно складну роботу – протиаварійні заходи та подальше закриття полігону", - підсумував Пантелеєв.
powered by lun.ua
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У Києві планують звести 2 сміттєпереробні заводи
Станцію "Лівобережна" після ремонту відкриють 1 травня
На лівому березі жорстоко убили таксиста
Колишній протоієрей намагався продати старовинні церковні реліквії Володимира
Питання чорного театру на Подолі спробують вирішити за 2 місяці – КМДА
    ПУБЛІКАЦІЇ
Влада
06.04, 16:43

Рік роботи Київської облради: чому депутати реєструються і тікають з сесій

Найзатятішим прогульником Київської обласної ради є екс-голова ОДА Шандра. Це представник фракції БПП "Солідарність". Його не виключають із фракції попри те, що він давно член "Аграрної партії". Голова фракції Парцхаладзе теж став кандидатом на відкликання. Загалом у раді 6 депутатів можуть втратити мандат.
Скраплений газ у Києві може подорожчати втричі
Інвестори проти України: хто кого? Бувальщина про землю київську
    КОЛОНКА АВТОРА
04.04.2017, 18:30
Сергій Фурса

Гроб, як спосіб заткнути громаду. Чому важливо не мовчати?

Ольга Балицька професійний і сильний юрист, і бореться в Київраді з незаконними забудовами. Вона поборола корупційну систему пайових внесків. Вона заважає забудувати Сінний ринок. Їй послали сигнал. Мерзенний. Який посилають сильні світу цього людям, які заважають їм жити. Як крихти в ліжку (рос.)
30.03.2017, 12:07
Геннадій Пліс

Бюджет розвитку, або Як маємо управляти фінансами розумно

Сучасне управління фінансами передбачає перехід на програмування видатків. В його основі – опрацювання галузевої статистики та пошук якісних управлінських рішень. Практика доводить – чим прагматичніша і конкретніша міська цільова програма – тим кращий результат її виконання.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте