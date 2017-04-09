У Києві планують звести 2 сміттєпереробні заводи



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Київська адміністрація має намір збудувати два сміттєпереробні заводи для утилізації відходів.

Про це під час зустрічі з мешканцями Підгірців, Креничів та інших населених пунктів, що розташовані поруч із полігоном побутових відходів №5, заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Ведемо перемовини з потенційними інвесторами у контексті запровадження сміттєпереробних потужностей. Японія, Польща, Чехія, Литва, Німеччина, Словенія – досвід цих та інших держав ми вивчили, тримаємо діалог із представниками підприємств", - сказав чиновник.

Як повідомляє "Укрінформ", Київська адміністрація планує спорудити сміттєпереробні заводи на вулиці Червонопрапорній у Голосіївському районі та на вулиці Колекторній у Дарницькому районі.

"У нас є мета, щоб завод "Енергія" не спалював усе сміття, щоб воно попередньо сортувалося, відбиралася органічна фракція, а спалювалося лише те, що може бути спалене. Такі підходи зараз запроваджуються в Європі", - сказав Пантелеєв.

Як повідомляє прес-служба КМДА, наразі триває пересипання відходів на полігоні №5. уже пересипали 7,5 га карти відходів.

Також цього року Київ розпочне проектування рекультивації цього об’єкту, зважаючи на небезпеку продовження експлуатації полігону.



"Полігон експлуатується понад 30 років. І ми сьогодні розпочинаємо надзвичайно складну роботу – протиаварійні заходи та подальше закриття полігону", - підсумував Пантелеєв.