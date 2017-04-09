Увечері можуть закрити на вхід три станції метро

Версія для друку     Додати коментар -
09.04.2017  14:22


Фото fcdynamo.kiev.ua

КП "Київський метрополітен" попереджає про можливі зміни у роботі центральних станцій підземки увечері 9 квітня у зв’язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє сайт метро.

"Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, о 19:30 9 квітня на НСК "Олімпійський" розпочнеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Олімпік" (Донецьк).
powered by lun.ua
Коментарі - 1
Владимир Гуторов _ 09.04.2017 15:20
"З метою забезпечення належного перевезення вболівальників" не закриваються станції, а зменьшується інтервал руху потягів.
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Станцію "Лівобережна" після ремонту відкриють 1 травня
На лівому березі жорстоко убили таксиста
Колишній протоієрей намагався продати старовинні церковні реліквії Володимира
Питання чорного театру на Подолі спробують вирішити за 2 місяці – КМДА
На вихідних у Києві обмежать рух через півмарафон
    ПУБЛІКАЦІЇ
Влада
06.04, 16:43

Рік роботи Київської облради: чому депутати реєструються і тікають з сесій

Найзатятішим прогульником Київської обласної ради є екс-голова ОДА Шандра. Це представник фракції БПП "Солідарність". Його не виключають із фракції попри те, що він давно член "Аграрної партії". Голова фракції Парцхаладзе теж став кандидатом на відкликання. Загалом у раді 6 депутатів можуть втратити мандат.
Скраплений газ у Києві може подорожчати втричі
Інвестори проти України: хто кого? Бувальщина про землю київську
    КОЛОНКА АВТОРА
04.04.2017, 18:30
Сергій Фурса

Гроб, як спосіб заткнути громаду. Чому важливо не мовчати?

Ольга Балицька професійний і сильний юрист, і бореться в Київраді з незаконними забудовами. Вона поборола корупційну систему пайових внесків. Вона заважає забудувати Сінний ринок. Їй послали сигнал. Мерзенний. Який посилають сильні світу цього людям, які заважають їм жити. Як крихти в ліжку (рос.)
30.03.2017, 12:07
Геннадій Пліс

Бюджет розвитку, або Як маємо управляти фінансами розумно

Сучасне управління фінансами передбачає перехід на програмування видатків. В його основі – опрацювання галузевої статистики та пошук якісних управлінських рішень. Практика доводить – чим прагматичніша і конкретніша міська цільова програма – тим кращий результат її виконання.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте