Увечері можуть закрити на вхід три станції метро



Фото fcdynamo.kiev.ua Фото fcdynamo.kiev.ua

КП "Київський метрополітен" попереджає про можливі зміни у роботі центральних станцій підземки увечері 9 квітня у зв’язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє сайт метро.

"Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, о 19:30 9 квітня на НСК "Олімпійський" розпочнеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Олімпік" (Донецьк).