Увечері можуть закрити на вхід три станції метро

КП "Київський метрополітен" попереджає про можливі зміни у роботі центральних станцій підземки увечері 9 квітня у зв’язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський".
Про це повідомляє сайт метро.
"Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, о 19:30 9 квітня на НСК "Олімпійський" розпочнеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Олімпік" (Донецьк).
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко