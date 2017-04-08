Кличко: Забудовник Сінного ринку має надати інформацію про документи



Фото з сайту забудовника Фото з сайту забудовника

Забудовник території колишнього Сінного ринку має наступного тижня надати інформацію про наявну дозвільну документацію.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

"Історія із територією колишнього Сінного ринку тягнеться вже досить давно. І ми за ініціативою громадськості провели зустріч із представниками забудовника, які пообіцяли протягом тижня надати інформацію щодо наявних дозвільних документів на проведення будівництва", - наголосив Кличко.



Мер зазначив, що багато ситуацій із незаконними забудовами Київ отримав у спадок: землі столиці розбазарювались депутатами минулих скликань та владою міста.

"У результаті багато будівництв отримали дозвіл, однак у громадськості є своє бачення доцільності забудови на цих ділянках. І наше завдання – виробити таку систему, яка б не давала можливості вести незаконне будівництво. Ми вже зупинили багато схем, і поступово наводимо лад у цій сфері та продовжуємо очищати Київ від незаконного будівництва", - сказав Кличко.



Однак, він наголосив, що розв’язання цієї проблеми залежить також і від правоохоронців.

Як відомо, скандал із забудовою колишнього ринку спалахнув ще 2015 року, коли тут почали рити котлован і забивати палі.

Міська влада і активісти були категорично проти багатоповерхової забудови, яка б псувала вигляд центру міста.

Компанія, що виступає підрядником, запевняла, що роботи – підготовчі, а затвердженого проекту поки що немає.

У квітні 2016 року столичне управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження з приводу відчуження земділянки (2004 року Київрадою було передано в оренду на 10 років) за статтею "Службова недбалість".

Фото з сайту забудовника

У вересні 2016 року Голосіївський райсуд наклав арешт із забороною відчуження на земельну ділянку колишнього ринку.

Але вже у листопаді 2016 року на вулиці Бульварно-Кудрявській, 17, де був Сінний ринок, відновилося будівництво, а в мережі з'явився сайт з продажу квартир у майбутніх будинках.