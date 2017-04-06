Труну під вікнами депутата кваліфікували як погрозу вбивством

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06.04.2017  15:59


Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України за фактом акції у вигляді жалобної процесії під будинком депутата "Об’єднання "Самопоміч" Ольги Балицької.

Про це на засіданні Київради 6 квітня заявив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Він додав, що після проведення поліцією додаткових слідчо-оперативних дій подію додатково кваліфікували за ч.1 ст. 296 (Хуліганство).

"Під час досудового слідства встановлено, що до КМДА 31 березня звернувся громадянин з заявою про проведення мирної акції з 10 до 11 години за вище вказаною адресою, а також театралізованого дійства. Потім було з’ясовано, що ім’я було вигадане, а телефон і адреса, де нібито мешкає цей громадянин, – фейкова", - сказав Крищенко.

Він додав, що поліція опитала потерпілу та очевидців, вилучила відео.

"Встановили низку осіб, які брали участь у цій провокації. Встановлено, що це була проплачена акція. Люди отримали по 150 гривень. Вилучено гроб. Триває розслідування", - сказав очільник поліції. 

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Він запевнив, осіб, які це організували, встановлять, а їх діям дадуть правову оцінку.

Як відомо, 2 квітня під будинок депутата фракції "Об’єднання "Самопоміч" Ольги Балицької невідомі принесли труну та провели "жалобну процесію" за депутатом.

Мер Києва Віталій Кличко назвав акцію з труною криміналом і закликав притягти винних до відповідальності.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ  
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