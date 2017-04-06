Прокуратура просить суд відсторонити Олійника від посади

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06.04.2017  15:19


Фото Сегодня

Прокуратура подала до суду клопотання про відсторонення патрульного Сергія Олійника від посади й обрання йому запобіжного заходу. Розглянуть його 11 квітня.

Про це у facebook повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Голосіївський районний суд міста Києва на засіданні 11 квітня розгляне клопотання столичної прокуратури про відсторонення С. Олійника від посади та обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання", - написала вона.

Максимець пояснила, що 5 квітня перед початком підготовчого засідання відповідні клопотання були вручені підозрюваному та його адвокатам.

"Суд не зміг розглянути ці клопотання, оскільки, як відомо, засідання було перенесено через перебування одного із суддів у нарадчій кімнаті в іншій справі", - написала Максимець.

Вона додала, що строк дії запобіжного заходу та відсторонення від посади Олійника, обраний судом 30 грудня минулого року, сплив 27 лютого.

"Розглянути вчасно відповідні клопотання суд не мав змоги, оскільки матеріали кримінального провадження останні 3 місяці перебували спочатку в Апеляційному, а потім у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, де вирішувалося питання щодо його підсудності. Тож ніяких виправдувальних рішень у цьому кримінальному провадженні суд не приймав", - підсумувала Максимець.

Як повідомлялося раніше, патрульний поліцейський Сергій Олійник, якого обвинувачують в умисному вбивстві під час переслідування шаленого БМВ 7 лютого 2016 року, повернувся на роботу. 
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Коментарі - 2
Oleksander Matvienko _ 06.04.2017 16:41
Прокурорським треба боятись, бо багато хто з них сідає за кермо пяний, а Олійник - на роботі.
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runner _ 06.04.2017 15:53
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