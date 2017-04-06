У Києві заборонили голосувати за петиції з поштових адрес російських доменів

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06.04.2017  12:47


Фото retail-loyalty.org

Власники поштових адрес на російських доменах не зможуть взяти учать у голосуванні на сервісі електронних петицій до Київради – їх блокуватимуть автоматично.

Відповідне доручення на засіданні Київради 6 квітня дав секретар міськради Володимир прокопів.

"Київською міською радою прийнято рішення про автоматичне блокування та недопущення до голосування на сервісі електронних петицій з поштових адрес на  доменах @mail.ru, @list.ru, @bk.ru, @inbox.ru", - сказав він. 

За словами Прокопіва, це зробили тому, що саме з цих доменів фіксують "велику накрутку голосів".

Він також відповідальних за реалізацію електронних петицій пришвидшити процес розробки плану дій щодо їхнього виконання.

"Таких (відповідальних – ред.) осіб було визначено, протягом місяця вони мали розробити план виконання всіх успішних петицій (нагадаю, їх 27). Місяць пройшов, на жаль, на даний момент зрушень немає, тому даю протокольне доручення повідомити Київраду про вжиті заходи та пришвидшити процес розробки плану дій щодо виконання петицій", - підсумував Прокопів.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ
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