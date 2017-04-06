Патрульний Олійник повернувся на роботу

Версія для друку     Додати коментар -
06.04.2017  11:51


Фото "Сегодня"

Патрульний поліцейський Сергій Олійник, якого обвинувачують в умисному вбивстві під час переслідування шаленого БМВ 7 лютого 2016 року, повернувся на роботу.

Про це пише "Сегодня".

"Кожні 2 місяці слідчі мені продовжували відсторонення від посади, а останній день зими – 28 лютого – виявився останнім терміном для цієї процедури. Я написав рапорт керівництву і відновився на посаді", - сказав Олійник.

Він додав, що йому доручили працювати в адміністративному відділі київської поліції.

"Тепер виконую технічну роботу у відділі з обробки матеріалів, пов’язаних з ДТП", - сказав Олійник.

За його словами, його не допустили до служби, де передбачене носіння зброї чи патрулювання вулиць.

"На роботу ходжу, як і всі поліцейські, у формі. Як би не старалась прокуратура, але вона не може мене позбавити права на працю", - підсумував Олійник.

Він наполягає на своїй не винуватості і сподівається на "справедливість суду".

Як відомо, підготовче засідання у правді поліцейського, яке мало відбутися 5 квітня у Голосіївському суду, перенесли на 11 квітня. Олійнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

 Як відомо, в ніч на 7 лютого 2016 року патрульна поліція в Києві застосувала зброю під час переслідування BMW, пасажири якого сіли в машину з алкоголем і не реагували на заклики зупинитися.

У результаті 17-річний пасажир Михайло Медведєв отримав поранення і помер.

Патрульний інспектор Сергій Олійник, який застосував зброю для затримання автомобіля-порушника в Києві, підкреслив, що випадково влучив у пасажира.

Прокуратура повідомила йому про підозру у вбивстві пасажира BMW. Олійника взяли під варту. Пізніше суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт.

Головним винуватцем смерті підлітка прокуратура вважала водія автомобіля BMW Ростислава Храпачевського, який знаходився в стані наркотичного сп'яніння.

Однак Храпачевського, підозрюваного в опорі поліції, Голосіївський райсуд Києва 1 березня 2016 року випустив із-під варти під особисте зобов'язання.

Прокуратура Києва оскаржила це рішення.

10 березня Київський Апеляційний суд змінив запобіжний захід водію "шаленого BMW" Ростиславові Храпачевському, помістивши його під цілодобовий домашній арешт. 

27 квітня суд продовжив патрульному Олійнику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 17 червня. 

22 грудня 2016 прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Сергія Олійника до Голосіївського райсуду Києва за обвинуваченням в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України), замаху на вбивство, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України) та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України).

30 грудня 2016 Голосіївський райсуд задовольнив клопотання прокурора щодо продовження строку запобіжного заходу підозрюваному у вигляді особистого зобов’язання та відсторонення від посади до 27 лютого 2017 року та направив матеріали кримінального провадження в Апеляційний суд Києва для визначення підсудності. 

Апеляційний суд міста Києва у свою чергу передав ці матеріали для визначення підсудності до Вищого спеціалізованого суду України. 
powered by lun.ua
Коментарі - 3
Павел Анат _ 06.04.2017 13:41
Это первая победа против мажоров , так держать !
Відповісти | З цитатою
Сергій Лук'янчук _ 06.04.2017 13:41
Прекрасна новина. Правоохоронець, який запобіг злочинним діям неадекватного водія, повернувся на службу.
Відповісти | З цитатою
Вадим Клименко _ 06.04.2017 13:31
У меня нет слов... Реформы выпирают из всех щелей! Убийца вернулся служить...
Відповісти | З цитатою
Подивитися всі коментарі або додати свій
    НАЙГОЛОВНІШЕ
Селищного голову Чабанів та "прокладку" підозрюють у розкраданні коштів
На мосту Метро до кінця квітня обмежили рух
Київ злив "прокладці" 6 мільярдів на Подільський міст на торгах поза "Прозорро"
Київ сколихнула чутка про зґвалтування у дитсадку. Йде перевірка
Під КОДА протестують понад 70 маршруток. Принесли шини. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
05.04, 13:56

Скраплений газ у Києві може подорожчати втричі

Під Парламентом протестували працівники автогазовозаправних пунктів
Інвестори проти України: хто кого? Бувальщина про землю київську
25 мільйонів розбрату, або Чому голодують хворі діти, навіть коли є фінансування?
    КОЛОНКА АВТОРА
04.04.2017, 18:30
Сергій Фурса

Гроб, як спосіб заткнути громаду. Чому важливо не мовчати?

Ольга Балицька професійний і сильний юрист, і бореться в Київраді з незаконними забудовами. Вона поборола корупційну систему пайових внесків. Вона заважає забудувати Сінний ринок. Їй послали сигнал. Мерзенний. Який посилають сильні світу цього людям, які заважають їм жити. Як крихти в ліжку (рос.)
30.03.2017, 12:07
Геннадій Пліс

Бюджет розвитку, або Як маємо управляти фінансами розумно

Сучасне управління фінансами передбачає перехід на програмування видатків. В його основі – опрацювання галузевої статистики та пошук якісних управлінських рішень. Практика доводить – чим прагматичніша і конкретніша міська цільова програма – тим кращий результат її виконання.
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте