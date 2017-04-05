Під КОДА протестують понад 70 маршруток. Принесли шини. ФОТО





Вранці 5 квітня біля будівлі Київської обладміністрації на площі Лесі Українки, 1 у Києві протестують авто перевізники Київщини. На площу пригнали понад 70 автобусів.

Про це повідомляє "Киев Оперативный" у facebook.

"На станції метро Печерська, біля Центрвиборчкому, мітинг водіїв приміських маршрутних транспортних засобів. Кажуть, що то мітингуватимуть доти, доки їх не почують", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили "Українській правді. Київ" у прес-службі КОДА, нині на площі Лесі Українки, 1 ситуація спокійна.

"Пікетувальники встановили намет, принесли шини, але самі спокійно сидять на лавках. Шин ніхто не палить, палити автобус, звісно, теж ніхто не збирається", - розповіли у прес-службі.

Там додали, що жодних звернень станом на 12:00 автоперевізники не передавали.

"Звернення не було. Обстановка спокійна. Ми готові до діалогу, але вони не поспішають, бо їм це не треба. Вони це влаштували, бо знають, що буде створена нова комісія, що пройде конкурс на 178 маршрутів, і що ніхто підкилимно маршрути не ділитиме", - підсумували у прес-службі.

У КОДА відзначили, що голова області Олександр Горган до мітингувальників не виходив, оскільки перебуває на лікарняному.

Як відомо, раніше "Українській правді. Київ" голова Асоціація "Автоперевізники Київщини" повідомив, що 5 квітня перевізники влаштують акцію протесту під КОДА проти корупційного перерозподілу ринку перевезень. Вони навіть погрожували публічно спалити автобус.

Серед вимог мітингувальників – повернення до питання компенсації за перевезення пільговиків, зупинення нелегальних перевезень на Київщині, припинення керівництвом КОДА в ручному режимі розподіляти маршрути, а натомість проводити конкурси тощо.

Київська обласна державна адміністрація заявила, що діє виключно в межах чинного законодавства, розриваючи договори з автоперевізниками області, і запевнила, що готова до діалогу.

"Станом на 12:20 автоперевізники передали свої вимоги, визначили 7 представників, з якими зараз проходить зустріч", - повідомили у КОДА.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ