У метро з початку року вилучили 81 детонатор, 54 тротилові шашки, 7 гранат, – поліція

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05.04.2017  09:11


Фото поліцїі

З початку року столична поліція вилучила у пасажирів метрополітену 81 детонатор, 54 тротилові шашки, 645 набоїв, 7 гранат, пістолет, порох, димові шашки та холодну зброю.

Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко, повідомляє сайт поліції.

"Однієї тротилової шашки вистачить, щоби підірвати автомобіль, 10 таких предметів, начинених додатковими елементами для посилення негативних наслідків, узагалі можуть призвести до страшної трагедії. А наслідки вибуху однієї гранати ми бачили під Верховною Радою України 31 серпня 2015 року", - нагадав Крищенко.

Він відзначив, що на 52 станціях постійно слідкують за правопорядком близько 100 поліцейських. У святкові дні та напередодні важливих заходів охорону метро посилюють.

Наразі поліція посилила охорону в підземці у зв’язку з вибухами у санкт-петербурзькому метро. 
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